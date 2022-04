Futebol Focados no duelo com o Guarani-SP, atletas do Grêmio fazem mais um treinamento

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2022

Equipe Tricolor fez treino técnico na terça-feira, no CT Luiz Carvalho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A equipe gremista voltou a trabalhar na tarde desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, focado no duelo de quinta, às 16h30, na Arena, diante do Guarani de Campinas (SP). O jogo é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A movimentação foi aberta à imprensa em sua primeira metade, depois o técnico Roger Machado optou pela privacidade para orientar a equipe que vai a campo.

O trabalho iniciou pela parte física, comandado pelo preparador Reverson Pimentel. Na sequência, Roger separou a equipe por posições e treinou situações de jogo como cruzamentos ofensivos e defensivos, transição da defesa para o ataque com chegada ao fundo de campo, cruzamentos e finalizações tanto de dentro quanto de fora da área. Este treino durou mais de uma hora antes do fechamento dos portões.

Neste momento do treinamento, Diego Souza e Nicolas participaram normalmente. O volante Michel apenas correu em volta do gramado.

O grupo se reapresenta nesta quarta-feira, às 9h30, quando ocorre o último treino antes do jogo. A imprensa não terá acesso.

Nesta quinta, as duas equipes devem entrar com determinação em campo. Tanto o Grêmio quanto o Guarani de Campinas (SP) precisam dos três pontos para conquistar o maior objetivo da temporada, que é o retorno à Série A do Brasileirão.

