Ciência Foguete chinês de 20 toneladas está caindo na Terra e pode atingir área habitada

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

O foguete Long March 5B de 23 toneladas que transportava o módulo de laboratório Wentian. Foto: CSS O foguete Long March 5B de 23 toneladas que transportava o módulo de laboratório Wentian. (Foto: CSS) Foto: CSS

Uma parte de um foguete chinês está caindo de volta à Terra em uma descida descontrolada – e os cientistas não sabem onde ela vai pousar. Os detritos do enorme veículo espacial podem chegar ao nosso planeta no início da próxima semana, de acordo com o Comando Espacial dos Estados Unidos, que está rastreando sua trajetória.

O foguete Long March 5B de 23 toneladas que transportava o módulo de laboratório Wentian decolou da ilha de Hainan no domingo e atracou com sucesso no posto orbital da China, o Tiangong, na segunda-feira (25).

Após sua separação da estação, o foguete começou a orbitar a Terra em uma trajetória irregular à medida que lentamente perdia altitude. Isso torna quase impossível qualquer previsão sobre onde ele entrará novamente na atmosfera ou local em que vai cair no planeta. É a terceira vez que a agência espacial da China permite uma descida descontrolada potencialmente mortal.

Mesmo que o foguete caia do céu praticamente intacto, há uma boa chance de cair no oceano, que cobre 70% da superfície da Terra. Os cientistas só terão uma ideia precisa de onde o propulsor pousará algumas horas após a reentrada.

“Infelizmente não podemos prever quando ou onde [o impacto]”, disse Jonathan McDowell, astrônomo do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica que está rastreando o objeto.

“Um estágio de foguete tão grande não deve ser deixado em órbita para fazer uma reentrada descontrolada; o risco para o público não é grande, mas é maior do que eu me sinto confortável” finalizou o astrônomo.

Palácio Celestial

Batizada de Tiangong (“Palácio Celestial”), mas também conhecida pela sigla CSS (Chinese Space Station), a estação espacial deve estar totalmente operacional até o final do ano. Depois de Wentian neste fim de semana, os três astronautas da missão Shenzhou-14, atualmente na estação espacial, receberão outro módulo de laboratório, o Mengtian, inicialmente durante o mês de outubro. A estação terá então sua forma final em “T”. Será semelhante em tamanho à antiga estação espacial soviético-russa Mir. Sua expectativa de vida seria de pelo menos 10 anos.

Outros lançamentos

Lançamentos realizados pela Nasa, SpaceX e Roscosmos da Rússia descartam seus estágios superiores de foguetes usando reentradas controladas. O lixo é direcionado para a atmosfera da Terra para garantir que ele se desfaça em uma região remota e desabitada do Oceano Pacífico.

