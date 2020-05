A cápsula Crew Dragon Endeavour, com dois astronautas da Nasa (agência espacial norte-americana) a bordo, chegou neste domingo (31) na Estação Espacial Internacional (ISS) após 19 horas de voo. O acoplamento da nave aconteceu às 11h16min (horário de Brasília-DF). Esta é a primeira viagem tripulada dos Estados Unidos em nove anos.

A SpaceX, do empresário Elon Musk, agora é a primeira empresa privada a entrar em órbita. O lançamento do foguete da SpaceX, aconteceu no sábado (30) do Cabo Canaveral, na Flórida.

A Endeavour, batizada pelos astronautas em homenagem ao ônibus espacial no qual ambos voaram, foi manobrada manualmente até uma distância de cerca de 2 metros da ISS, quando o sistema automático de atracação foi acionado. Você pode tentar repetir o feito em um simulador oficial da SpaceX.

Antes da chegada à ISS, durante a noite de sábado, os astronautas fizeram uma curta transmissão mostrando o interior da Crew Dragon.

Entre a primeira aproximação, a cerca de 230 metros da estação, até o contato foram cerca de 1h20min minutos. Na chegada, a tripulação da Expedição 63 a bordo da ISS tocou um sino para sinalizar a chegada da Endeavour e dar as boas vindas aos novos ocupantes da estação.

Os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken ficarão a bordo da ISS por um período ainda não definido, entre 30 e 120 dias, antes de retornar à Terra com a mesma cápsula.

O lançamento histórico da nave ocorreu graças a uma parceria entre a Nasa e a SpaceX, do bilionário Elon Musk.

Desde 2011, quando aposentaram a Space Shuttle, nenhuma nave tripulada havia partido do Kennedy Space Center, no cabo Canaveral, em direção ao espaço até este sábado.

Este é o primeiro voo espacial com humanos a decolar dos Estados Unidos rumo à ISS desde 2011, quando o Atlantis realizou a última missão dos ônibus espaciais.

Astronautas