Inter Fora de casa, Inter encara nesta terça-feira o São José pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A preparação do Colorado para a partida chegou ao fim na manhã dessa segunda-feira (27), no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de vencer o Juventude por 2 a 0 na tarde do último sábado (25), no Beira-Rio, a equipe do Inter encara nesta terça-feira (28), às 21h30min, o São José no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho.

A preparação do Colorado para a partida chegou ao fim na manhã dessa segunda-feira (27), no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado comandou atividades técnicas e táticas no gramado, ajustando os últimos detalhes para o duelo em Novo Hamburgo.

Com 4 pontos somados, o Inter é o líder do grupo B do Gauchão. Lembrando que o primeiro colocado de cada grupo, além do melhor segundo se classificam para as semifinais do Estadual.

Após o jogo contra o Juventude, o técnico Roger Machado destacou o desempenho coletivo da equipe. “O melhor trabalho de força física está nos trazendo um rendimento físico superior. Ainda não atingimos uma carga crônica ideal, mas o acúmulo desses esforços pode ter um custo no futuro. Vamos trabalhar para que os jogadores não fiquem expostos em campo. No entanto, acredito que estamos em um bom momento físico”, avaliou Roger.

“A influência do novo formato está diretamente ligada à forma como planejamos a pré-temporada. É um tiro curto: não há espaço para recuperar pontos perdidos com times alternativos ou descaracterizados. Não diria que gosto da fórmula, mas é uma solução para manter os estaduais vivos. Entendo a importância desses torneios e vamos nos adaptar. Mesmo com a redução de rodadas, o campeonato mantém sua essência e atmosfera”, finalizou Roger.

Confira abaixo a tabela com os próximos jogos do Inter na primeira fase do Campeonato Gaúcho de 2025:

– 4ª rodada – Domingo (2) – 20h30min – Beira-Rio – Inter x Avenida;

– 5ª rodada – Quarta-feira (5) – 19h – Beira-Rio – Inter x Brasil de Pelotas;

– 6ª rodada – Sábado (8) – 19h – Arena do Grêmio – Grêmio x Inter;

– 7ª rodada – Quarta-feira (12) – 22h – Estádio 19 de outubro – São Luiz x Inter;

– 8ª rodada – Sábado (15) – 16h30min – Beira-Rio – Inter x Monsoon.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/fora-de-casa-inter-encara-nesta-terca-feira-o-sao-jose-pelo-gauchao/

Fora de casa, Inter encara nesta terça-feira o São José pelo Gauchão

2025-01-27