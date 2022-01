Rio Grande do Sul Forte onda de calor que castiga o Rio Grande do Sul deve acabar no fim desta semana

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Na quinta-feira, uma frente fria avança pelo Estado e derruba as temperaturas Foto: Freepik Na quinta-feira, uma frente fria avança pelo Estado e derruba as temperaturas. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A forte onda de calor que castiga o Rio Grande do Sul há quase duas semanas, com temperaturas acima de 40°C em alguns municípios, deve acabar no fim desta semana com a chegada de uma massa de ar frio.

Segundo a Metsul Meteorologia, a frente fria começa a ingressar no Estado a partir de quarta-feira (26) – quando ainda fará bastante calor –, com risco de temporais. Na quinta-feira (27), ela avança pelo RS e derruba as temperaturas, com possibilidade de chuvas e temperaturas máximas de até 28ºC em diversas cidades. Em Porto Alegre, os termômetros não devem marcar mais do que 27ºC.

No final desta semana, a Capital e cidades da Região Metropolitana podem registrar temperaturas mínimas de 18ºC ou 19ºC durante a madrugada, bem abaixo das verificadas nos últimos dias. Conforme a Metsul, pode fazer até 14ºC na Campanha e 13ºC em alguns pontos da Serra Gaúcha.

Sábado e domingo

Para o fim de semana, a previsão é de tempo seco em Porto Alegre, com temperaturas máximas de 30°C no sábado (29) e 31°C no domingo (30). O Litoral Norte deve ter chuva fraca, com máximas em torno de 25°C em Capão da Canoa e Torres.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul