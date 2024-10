Mundo Furacão Milton ganha força e ameaça a Flórida com ventos de até 285 km/h

O furacão, que se formou no Golfo do México, ainda não tocou o solo em nenhum país. Foto: Reprodução

Em uma janela de pouco mais de quatro horas, o furacão Milton, que se aproxima da Flórida, nos Estados Unidos ganhou uma força “explosiva” na segunda-feira (7), como classificou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês): subiu da categoria 2 para a 5, a máxima na escala de intensidade de furacões.

Nesta terça-feira (8), o Milton perdeu um pouco da força e desceu para a categoria 4, mas, ainda de acordo com o NHC, segue com “alto potencial destrutivo”. O fenômeno deve tocar o solo na Flórida na quarta-feira, menos de duas semanas após o furacão Helene ter inundado a costa do estado, causando destruição e mortes.

O NCH disse também que o fenômeno deve aumentar de tamanho quando se aproximar mais da Flórida.

O furacão, que se formou no Golfo do México, ainda não tocou o solo em nenhum país. Nesta manhã, ele passou perto península de Yucatán, no norte do México, onde grandes ondas e ventos fortes são previstos.

O furacão Milton deve atingir área metropolitana de Tampa, densamente populosa – a população é de mais de 3,3 milhões de pessoas – com um potencial impacto direto e ameaçando a mesma faixa de costa que foi devastada por Helene.

Parte da população de Tampa já começou a evacuar a cidade. Longos trechos de trânsito foram registrados nesta segunda na Interstate 75, rodovia que vai para o norte do estado. Equipes de resgate também apressaram os trabalhos para limpar os destroços deixados por Helene.

