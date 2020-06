Futebol Futebol brasileiro volta nesta quinta-feira com partida entre Bangu e Flamengo; acompanhe a transmissão na Rádio Grenal

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Foto: (Divulgação/Maracanã)

Depois de mais de três meses, a bola volta a rolar no futebol brasileiro nesta quinta-feira (18). A primeira partida será no Rio de Janeiro, entre Bangu e Flamengo, pelo Campeonato Carioca, às 21h (de Brasília), no Maracanã, estádio que completou 70 anos. Em meio à pandemia da Covid-19, a retomada do Estadual ocorre em meio a diversas polêmicas.

O acerto para o retorno da competição ocorreu ainda nesta semana entre clubes e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FGF), a partir da liberação das autoridades locais. Apesar disso, Botafogo e Fluminense se mostraram contrários. Mesmo assim, as partidas estão mantidas para o dia 22, na próxima segunda-feira, quando o Flu encara o Volta Redonda, às 20h, no Maracanã. Já, o Alvinegro tem duelo marcado contra a Cabofriense, para o Nilton Santos, às 17h30.

Mesmo com o retorno marcado para esta noite, anteriormente já era descartado a transmissão do jogo em imagens, em virtude de um impasse no contrato de transmissão entre a Rede Globo e o Flamengo. Mas, a partir de uma Medida Provisória da Lei nº 9.615, que dispõe sobre o Estatuto do Torcedor, houve novas diretrizes no chamado “direito de arena”.

De acordo com a MP publicada no Diário Oficial da União fica permitido ao clube mandante o direito de transmissão das imagens: Pertence à entidade de prática desportiva mandante o direito de arena sobre o espetáculo desportivo, consistente na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens, por qualquer meio ou processo, do espetáculo desportivo – diz o trecho. Neste sentido, ainda resta uma definição para a transmissão, já que o Bangu o mandante da partida.

Mas você pode conferir a transmissão entre Bangu e Flamengo, ao vivo, a partir das 21h, na Rádio Grenal, FM 95,9.

Serviço

Bangu x Flamengo – Campeonato Carioca Quando: Quinta-feira, 18/06

Horário: 21h

Sintonize:

FM 95,9

Aplicativos

radiogrenal.com.br

Claro Net canal 300

Redes Sociais:

Facebook: radiogrenaloficial

Instagram: @rdgrenal

Twitter: @rdGrenal

YouTube: Rádio Grenal

* Por supervisão de: Marjana Vargas

