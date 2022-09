Tecnologia Galaxy Watch 5: novo relógio da Samsung custa em média 2.199 reais ao consumidor brasileiro

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

Os relógios atuais da Samsung contam com sensores de frequência cardíaca e eletrocardiograma. (Foto: Samsung/Divulgação)

Junto com os relógios Galaxy Watch 5, já estão disponíveis ao consumidor brasileiro os fones de ouvido Galaxy Buds 2 Pro e da linha de smartwatches Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro. Os fones Galaxy Buds 2 Pro têm preço sugerido de R$ 1.499 (à vista); já os relógios Galaxy Watch 5 custam em torno de R$ 2.199 (à vista), enquanto os Galaxy Watch 5 Pro, mais sofisticados, são vendidos por R$ 3.599 (à vista).

Comparado com os seus antecessores, os novos fones de ouvido Galaxy Buds 2 Pro ganharam mais qualidade e sistema de cancelamento de ruído aprimorado, enquanto a linha de smartwatches Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro conta com novos recursos para medir atividade física (como analisar a bioimpedância), vidro de safira (mais resistentes a riscos) e função que ajuda a voltar para casa após trilha.

Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro

Os relógios atuais da Samsung contam com sensores de frequência cardíaca e eletrocardiograma. Assim como na geração anterior, os novos Galaxy Watch 5 têm sensor de bioimpedância. A novidade fica na conta do sensor de temperatura, inédito até então.

De forma resumida, quem usar um modelo Galaxy Watch 5 ou Watch 5 Pro poderá ter a noção de como está a quantidade de gordura e músculo do corpo. É uma informação especialmente importante para quem treina ou costuma monitorar a saúde física de forma mais detalhada.

A medida é feita colocando dois dedos (do meio e o anelar) nos sensores, que ficam nos botões do smartwatch. Assim, eles passam uma pequena corrente elétrica pelos tecidos para fazer a avaliação corporal. Antes de iniciar o processo, é necessário informar seu peso.

Conforme apontado por vários rumores, os relógios perderam uma coroa que permitia navegar pelas funcionalidades.

Em comum, eles têm ainda um sistema mais preciso para medir as fases do sono (leve, pesado e REM — quando geralmente se sonha), tempo de recuperação após o treino, sugestão de consumo de água e uma funcionalidade que é uma espécie de “coach do sono” — essa funcionalidade parece bastante as encontradas em pulseiras Fitbit (empresa comprada pelo Google); produtos da marca não são vendidos oficialmente no Brasil.

Baseado nos hábitos da pessoa, ele poderá, por exemplo, fazer sugestões para dormir melhor, como evitar café após determinado horário ou sugerir uma melhor “higiene do sono” — como evitar telas durante a noite.

Os dois ainda têm carregamento rápido. Dessa forma, conseguem ir de 0 a 45% em 30 minutos de carga, o que deve auxiliar quem utiliza os relógios de forma intensa.

Semelhanças à parte, os Galaxy Watch 5 se diferenciam pelo tamanho e material da caixa.

Os Galaxy Watch 5 terão versão de 40 mm e 44 mm. Já o Watch 5 Pro terá 45 mm — ambos com vidro de safira, que é mais resistente a riscos. O Pro conta com uma caixa de titânio, material resistente e leve.

Segundo a Samsung, o Watch 5 Pro pode receber arquivos no formato GPX. Basicamente, este tipo descreve coordenadas de GPS, o que pode ser uma boa para quem quer seguir uma trilha de bicicleta por um caminho previamente feito.

O relógio conta também com a função trackback, que auxilia quem quiser voltar para a origem após uma trilha.

