Globo trabalha com cenários diferentes para futuro das suas novelas

Por Flávio Ricco | 15 de Maio de 2020

Fernanda Gentil. (Foto: Estevam Avellar/V Globo)

Em meio a tantas incertezas e a exemplo de todas as outras TVs, a Globo também não tem nada definido sobre os próximos tempos.

Não há ainda a possibilidade de se planejar nada em bases mais seguras.

Na parte que toca a sua dramaturgia, por enquanto, a ideia é retomar as gravações no início de agosto, isto com base no melhor dos cenários.

Por aí se entenda, uma diminuição drástica nos casos de coronavírus e o fim do confinamento no final deste mês. Há ainda como necessário um determinado número de dias para o trabalho da produção.

A ideia é primeiro voltar com “Amor de Mãe” e “Salve-se Quem Puder” depois de algum tempo.

Ambas, se tudo der certo, entrariam no ar logo após as reprises de “Fina Estampa”, que termina no início de setembro, e “Totalmente Demais” que deve seguir até a primeira quinzena de outubro.

O grande problema é que certeza, certeza mesmo, ninguém tem de nada.

Vale repetir

A dramaturgia da Globo trabalha com esses prazos e a possibilidade de voltar a gravar novelas em agosto, mas ainda sem a segurança de que isso irá acontecer.

Decisões definitivas só serão tomadas com o desenrolar dos acontecimentos.

Não tem como ser de outra maneira.

Pilotando

Neste sábado, 10h, está prevista a gravação do primeiro piloto do “Linha de Frente”, que a Band vai colocar no ar a partir do dia 25, às 22h45.

Um programa que, na sua dinâmica, vai seguir muito a linha de outros formatos da TV paga, mas mexendo com as ações de bombeiros e polícia.

Detalhes

O “Linha de Frente” terá apresentação de João Paulo Vergueiro, que já faz o “Primeiro Jornal”.

É uma produção da Medialand, com o apoio do Artístico e do Jornalismo da Band, pela primeira vez envolvidos em um mesmo projeto.

Retomada

Celso Portiolli tem uma gravação do quadro “Afunda ou Boia”, do “Domingo Legal”, marcada para esta sexta-feira nos estúdios do SBT.

Ao seu lado a comediante Marlei Cevada, a Nina de “A Praça é Nossa”.

Pouca gente

Para esta gravação, e o momento assim recomenda, a equipe do Portiolli tomou uma série de cuidados.

Vai trabalhar com equipe bem reduzida, apenas um convidado no estúdio, e as participações online de Carlos Alberto de Nóbrega, Porpetone e Jeffinho. O “Domingo Legal” também se prepara para estrear o quadro “Quarentena do Portiolli”. No ar, a partir do dia 24.

Gentil

Até porque esse tipo de boato poderia prejudicar Fernanda Gentil na Globo, a informação que chega da CNN é a seguinte: “Zero”. Não existe qualquer negociação com a apresentadora do “Se Joga”.

“Especulação total”, é o que se garante.

Garcia

Ainda em se tratando da CNN, está confirmada para esta sexta uma gravação com Alexandre Garcia, para exibição no “Breaking News” de amanhã.

O jornalista, envolvido esta semana na polêmica do áudio vazado, ainda no dia de hoje também irá participar do “Aqui na Band”.

Corte

Todos os funcionários do Grupo Silvio Santos, inclusive do SBT, entre celetistas e PJs, irão sofrer corte de 25% dos seus vencimentos a partir de agora.

É a primeira vez que isso acontece. Ou a primeira grande crise econômica, considerando as tantas que já passamos, que leva SS a tomar essa decisão.

Demora um pouco

O estado de saúde de Sikera Jr, também vítima do coronavírus, apresentou melhoras bem importantes nesses últimos dias.

Já existe a previsão da sua volta ao trabalho dentro de duas ou três semanas.

Correção

Ontem, por aqui foi escrito que o jornalismo da Band tornou obrigatório o uso de máscaras, dentro ou fora das suas dependências. E que entre as normas estabelecidas, as “mascaradas” estavam proibidas.

Não é bem assim. Só no ar é que existe a necessidade de seguir um certo padrão. Fora, vai do gosto de cada um.

C´est fini

O canal Space, da Turner, disparou sua audiência entre os dias 27 de abril e 3 de maio, subindo seis posições e garantindo o 7º lugar isolado no ranking de audiência da TV Paga, no target pessoas acima de 25 anos.

Filmes como “Ameaça Subterrânea” e “Stallone Cobra” bombaram os índices do canal.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

