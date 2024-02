Tecnologia Google anuncia plano para criar centro de engenharia em São Paulo

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2024

Estrutura terá capacidade para 400 profissionais, que vão trabalhar em áreas como desenvolvimento produtos e de sistemas de segurança. (Foto: Divulgação/Google)

O Google oficializou com o governo de São Paulo a criação do segundo centro de engenharia da empresa no país, na capital paulista. A instalação terá como foco o desenvolvimento de produtos e soluções nas áreas de segurança e privacidade, incluindo ferramentas para Gmail, o serviço de busca e produtos de inteligência artificial (IA).

A previsão para abertura do espaço é 2026. O primeiro centro de engenharia da empresa na América Latina foi inaugurado em 2016, em Belo Horizonte, com uma operação menor do que será a da capital paulista. No local, são desenvolvidas tecnologias usadas na operação global do Google. Além dos dois centros de engenharia, a empresa conta, no Brasil, com três escritórios em São Paulo e outro em BH.

O anúncio, na última quarta-feira (21), foi feito em um evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, em um contrato firmado com o governo de São Paulo por meio do IPT, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. A empresa não informou o montante investido no espaço.

O novo Centro da Engenharia do Google, em São Paulo, de 7 mil metros quadrados, será instalado no campus do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), nas imediações da Universidade de São Paulo (USP). A previsão é de contratação de 400 profissionais brasileiros.

A abertura do espaço faz parte do projeto de expansão da Google no Brasil, de acordo com a companhia. Em 2022, a empresa anunciou o investimento de US$ 1,2 milhões na América Latina, com foco em infraestrutura, formação digital e empreendedorismo – incluindo a contratação de pessoas na região.

Segundo Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, a abertura do centro marca “o compromisso de longo prazo” da empresa com o país, que é um dos maiores mercados do Google para consumo dos produtos e serviços da companhia, incluindo o buscador. Ao menos cinquenta vagas já foram abertas para contratação.

2024-02-22