Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

O esforço é conhecido como "Project Jarvis" e visa facilitar a automação de tarefas. Foto: Reprodução

O Google está se preparando para apresentar uma tecnologia de inteligência artificial que pode assumir o controle de navegadores de internet para realizar tarefas como pesquisa e compras, de acordo com o jornal “Information”. A expectativa é que a empresa revele o produto em dezembro, durante o lançamento da próxima geração do Gemini, seu modelo de linguagem de IA. O esforço é conhecido como “Project Jarvis” e visa facilitar a automação de tarefas no navegador, potencialmente transformando a interação com o ambiente digital.

Geração de celulares

A IA generativa, que começou a ganhar espaço nas mãos dos usuários ao longo deste ano, promete expandir suas fronteiras. Mais do que resumos de livros ou criação de imagens, a nova geração de smartphones tenta, agora, transformar a interação digital em algo quase humano.

Na nova leva de aparelhos com o sistema operacional Android, do Google, a IA será integrada não apenas às câmeras e aos microfones, mas também ao próprio entendimento do ambiente ao redor, permitindo que os dispositivos reconheçam sons e espaços com precisão.

As novidades são apresentadas nesta semana durante o Snapdragon Summit, que acontece nos Estados Unidos e reúne gigantes como Qualcomm, Samsung, Facebook, Asus e Xiaomi.

Mais definição

O usuário poderá, por exemplo, perguntar para a IA do celular o significado de algo que está sendo exibido em tempo real na câmera. A lente poderá captar uma nota fiscal do restaurante e dividir a conta de forma proporcional entre o número de pessoas na mesa.

Mas as inovações vão além: os novos smartphones trarão a capacidade de converter qualquer imagem em resolução 4K, graças à IA. O GPS, por sua vez, ganha mais precisão e ainda poderá antecipar os próximos movimentos dos usuários, aprimorando ainda mais a conectividade.

“Depois de o celular se transformar no novo computador, os aparelhos podem entender como os homens se comunicam e a sua linguagem. A ideia é criar novas experiências de IA. É ter um aplicativo do banco, e a IA responder a qualquer pergunta como as ultimas transações e mostrar uma evolução dos gastos”, disse Cristiano Amon, brasileiro que é CEO e presidente da Qualcomm, na abertura do evento, ao anunciar o novo processador Snapdragon 8 Elite.

