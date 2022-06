Tecnologia Google Duplex, que imita um ser humano ao telefone, chega ao Brasil com limitações

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2022

Além dos testes no Brasil e na Índia, o Duplex na Web está funcionando plenamente nos EUA e no Reino Unido. Foto: Google/Divulgação Além dos testes no Brasil e na Índia, o Duplex na Web está funcionando plenamente nos EUA e no Reino Unido. (Foto: Google/Divulgação) Foto: Google/Divulgação

O Google anunciou o lançamento do Duplex no Brasil. A ferramenta usa inteligência artificial para realizar ligações automáticas e confirmar horários de estabelecimentos comerciais – sem precisar de um humano ao telefone. A intenção da companhia é que o recurso funcione como um assistente pessoal, preservando ao máximo a linguagem natural. Mas ainda há um bom caminho a ser percorrido.

A apresentação ocorreu, no dia 14 de junho, durante o evento Google for Brasil, quando a empresa fez uma demonstração breve sobre as possibilidades de uso da plataforma. Para formular frases naturais e conversar com humanos com o menor atrito possível, o assistente virtual recorre à tecnologia de compreensão de linguagem natural (NLU, na sigla em inglês) desenvolvida pela companhia.

Mas, ao menos por enquanto, a conversa ainda apresenta sinais de robotização ao confirmar dias e horários de funcionamento em um estabelecimento cadastrado no Maps e na Busca.

Ao realizar a chamada, a IA logo se identifica como um serviço automatizado. Esse é um mecanismo que visa a transparência, para que a pessoa do outro lado da linha saiba que está conversando com um robô. Cerca de 200 ligações são feitas por dia pelo Google utilizando o Duplex.

Como explica o Google, a confirmação de horários é apenas um dos processos que podem ser agilizados com o Duplex. Outra possibilidade que chega para os brasileiros é a compra de ingressos para sessões de cinema pela internet utilizando comandos de voz – o que está em fase de testes com a empresa Ingresso.com. Essa ação é feita com uma tecnologia derivada, o Duplex na Web.

Além disso, uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai permitir usar o recurso para saber como encontrar o local de votação nas Eleições 2022, diretamente pela página de Busca do Google. Na prática, é um Google Assistente turbinado.

Fase de testes

Sim, o Duplex está chegando – a sonhada reserva automática em estabelecimentos via telefone, no entanto, ainda não está disponível por aqui. Em 2018, esse foi um dos recursos que chamou a atenção do mundo inteiro quando o Duplex foi anunciado, ainda em estágio beta.

A limitação foi a mesma enfrentada no Canadá, Austrália e Reino Unido em 2020, quando serviço começou a se expandir por mais territórios. Vale ressaltar que, atualmente, já é possível realizar o agendamento de horários com essa tecnologia em diversas cidades dos Estados Unidos.

Além dos testes no Brasil e na Índia, o Duplex na Web está funcionando plenamente nos EUA e no Reino Unido.

