Tecnologia Google Fotos recebe atualização com reformulação de design para aba de biblioteca

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Melhoria tem como objetivo simplificar a pesquisa e a organização de conteúdo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Google Fotos está recebendo uma grande reformulação de design na aba de Biblioteca. Segundo a gigante das buscas, a melhoria tem como objetivo simplificar a pesquisa e a organização de conteúdo.

Além disso, a mudança também atende ao feedback do público, uma vez que muita gente reclamava da confusão para encontrar algumas pastas do aplicativo.

Com a mudança, a guia oferecerá acesso rápido para recursos muito usados pelos usuários: favoritos, lixeira, capturas de tela e arquivo. Antes, algumas dessas opções ficavam na aba de pesquisa.

Entre as novidades importantes, também podemos encontrar:

• Uma nova pasta “Neste dispositivo” para substituir o antigo carrossel de “fotos no dispositivo”;

• A facilidade para alternar rapidamente entre as categorias “todos”, “compartilhado comigo” e “meus álbuns”;

• Uma total reorganização das categorias com distribuição mais lógica.

Comentando o assunto, o time do Google salientou que tudo foi pensado com base nos comentários dos usuários.

Queremos simplificar a maneira como você pode encontrar seu conteúdo com uma interface que torna os álbuns e grupos que criamos para você mais intuitivos e acessíveis.

O Google ainda explicou que a novidade deve ser distribuída de forma lenta e gradual por meio de lotes, algo que deve fazer com que ela demore um pouco mais para chegar a todos os smartphones com Android e iOS.

De toda forma, essa mudança finalmente acaba com a abordagem “confusa” do aplicativo, sendo que o Google Fotos também tem trabalhado em novos filtros de busca.

Filtros

Novas linhas de código foram avistadas no Google Fotos versão 6.94, indicando dois novos filtros de busca: Mais recentes e Melhor combinação. Como os nomes sugere, o filtro Mais Recente irá exibir resultados de forma cronológica, com as fotos mais recentes aparecendo no topo da tela.

Enquanto isso, o filtro Melhor Combinação, irá mostrar fotos que se aproximam do termo buscado. Como você pode ver nas capturas acima, pesquisar por “flor” no Google Fotos atualmente mostra resultados incorretos que não possuem nenhuma flor na imagem. Com o filtro ligado, o aplicativo traz resultados mais refinados.

Esses filtros não são a única forma que o Google planeja melhorar a busca no aplicativo de fotos. A empresa também está trabalhando em uma forma de adicionar a exibição de álbuns roláveis nos resultados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/google-fotos-recebe-atualizacao-com-reformulacao-de-design-para-aba-de-biblioteca/

Google Fotos recebe atualização com reformulação de design para aba de biblioteca

2024-08-10