Tecnologia Google lança assistente de IA no Brasil que processa PDFs, documentos e informações de sites

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

James Manyika, vice-presidente sênior de Pesquisa, Tecnologia e Sociedade do Google, afirmou que a empresa pretende estar na "fronteira do desenvolvimento da IA". (Foto: Divulgação/Google)

No processo de expandir a inteligência artificial para todos os seus produtos e serviços, o Google lançou no Brasil uma ferramenta experimental de IA que processa informações de documentos, PDFs, apresentações de slides e sites chamada NotebookLM. A empresa também anunciou a chegada, em português, de recursos de IA integrados ao Gmail e ao Docs.

O pacote de lançamentos foi feito no Google For Brasil, em São Paulo, principal evento da empresa no País. Segundo o Google, a ideia é que o NotebookLM funcione como um sistema para gerar ideias e “criar conteúdo a partir dos seus documentos”. O assistente pode ser acessado pelo desktop em português, e vai possibilitar a realização de tarefas como análise de gráficos e tabelas.

Ao lançar as novas funcionalidades, James Manyika, vice-presidente sênior de Pesquisa, Tecnologia e Sociedade do Google, afirmou que a empresa pretende estar na “fronteira do desenvolvimento da IA”, com um sistema que “seja útil” para as pessoas.

Outra novidade para o Brasil é a chegada da função “Ajude-me a Escrever” em português. O recurso, que leva a inteligência artificial diretamente para os aplicativos da empresa como Gmail e o Docs, vai estar disponível para todos os usuários do pacote Workspace e para assinantes do One AI Premium. Entre outras funções, a IA vai poder resumir e-mails e reformular mensagens.

Durante o evento, o Google também anunciou novos recursos para a Busca no Brasil. Uma das frentes é a inclusão de ferramentas adicionais para negócios, como a possibilidade de agendamento de serviços pelo buscador. A outra é o lançamento de uma ferramenta que vai permitir que os usuários brasileiros removam resultados disponíveis nas pesquisas do Google sobre informações pessoais.

NotebookLM e IA no Gmail

A versão do NotebookLM disponível no Brasil permite que os usuários carreguem seus documentos (PDFs, Slides ou documentos, URLs da web, gráficos e tabelas) para processar as informações, responder a perguntas e gerar resumos, entre outras funções. A ferramenta é “abastecida” com o Gemini 1.5 Pro, inteligência artificial multimodal do Google.

O objetivo, de acordo com a empresa, é fazer com que o usuário “entenda e explore materiais complexos”, como notas de pesquisa, transcrições de entrevistas ou documentos corporativos.

A análise pode ser feita com vários do documentos de uma única vez. O assistente, que tinha sido apresentado pela empresa no ano passado, também é capaz de procurar conexões entre os dados disponibilizados. “Instantaneamente o NotebookLM se torna um especialista no material que mais importa para você”, afirma o Google.

“Você pode pensar no NotebooklM como um assistente de pesquisa virtual, capaz de resumir fatos, explorar ideias complexas e fazer brainstorming, tudo com base em fontes que você seleciona e carrega. Uma diferença fundamental entre os chatbots é que o NotebookLM permite que você se baseie em suas notas e em suas fontes.”

No caso do recurso “Ajude-me a escrever”, o Google indica que os usuários vão poder fazer pedidos para IA, em português, dentro do Gmail e Docs. A função já funciona nos Estados Unidos desde o ano passado.

Será possível pedir para a inteligência artificial “escrever um convite de aniversário” ou fazer uma “apresentação a um potencial contato comercial”, além de poder “aperfeiçoar um rascunho”, com pedido para que ele fique mais formal ou conciso.

Na janela do recurso, vão aparecer quatro opções para “reescrita” dos textos: a “formalizar” (torna o rascunho mais formal); a “elaborar” (adiciona detalhes para o desenvolvimento do texto); a “reduzir” (enxuga o rascunho); e a “sinto-me com sorte”(que atualiza o rascunho com detalhes “criativos”, de acordo com a empresa).

Dentro do Google Docs, a IA vai aparecer com um botão lateral localizado à esquerda, na opção ‘Quero ajuda para escrever’. Serão sete opções de mudanças: a de tom (formal ou casual); de resumir (a IA apresenta os pontos principais do texto); de usar marcadores (formata o texto em uma lista com marcadores); detalhar (adiciona detalhes com base no texto); encurtar (torna o texto mais conciso); reformular (reformula o texto); e personalizar (o rascunho é reescrito de acordo com o comando do usuário).

Gemini

O próximo passo da empresa, no País, é lançar a integração completa do Gemini aos aplicativos de trabalhado do Workspace (que incluem também Tabelas e Slides), de forma que a IA possa realizar tarefas combinando informações das diferentes ferramentas.

Durante o Google for Brasil, a big tech informou que essas funções mais avançadas vão estar disponíveis para brasileiros, em inglês, em modo de experimentação. Os recursos usam o Gemini 1.5 Pro — modelo de IA mais avançado do Google —, que vai passar a aparecer em um painel lateral dos aplicativos de trabalho da companhia.

Os lançamentos acontecem em um momento em que as grandes empresas de tecnologia têm acelerado a criação de novas funções para que IAs trabalhem como “assistentes pessoais” em seus diferentes serviços.

2024-06-12