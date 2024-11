Política Governo aciona a Polícia Federal sobre golpe utilizando vídeo falso do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Geraldo Alckmin: "Esse vídeo, repito, é falso". Foto: Reprodução Geraldo Alckmin: "Esse vídeo, repito, é falso". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) e Polícia Federal (PF) após a circulação, nas redes sociais, de um vídeo falso onde Geraldo Alckmin (PSB) aparece orientando internautas sobre supostos valores a receber do Banco Central.

Nas imagens manipuladas, o vice-presidente pede que os usuários insiram dados pessoais em um site para verificar se eles foram beneficiados com a devolução de valores do BC. Procurada, a assessoria do vice-presidente confirmou que acionou a PF e a AGU após a circulação do vídeo.

Em sua conta no Instagram, o próprio Alckmin fez um alerta sobre o conteúdo falso.

“Peço atenção de vocês para um golpe que está circulando nas redes sociais. Trata-se de um vídeo falso, manipulado com minha imagem, orientando o usuário a inserir dados pessoais em um site para verificar se ele foi beneficiado com a devolução de valores por meio do Banco Central. Esse vídeo, repito, é falso”, afirmou Alckmin, em um vídeo.

O vice-presidente classificou a divulgação do material falso como “criminosa”. “Esse vídeo, repito, é falso. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República já acionou a Polícia Federal e a Advocacia-Geral da União e também as plataformas digitais a respeito dessa ação criminosa”, declarou Alckmin.

“Muito cuidado com o que vocês recebem via WhatsApp e redes sociais. Prestem atenção se a postagem está num canal oficial do governo ou na minha própria conta oficial”, acrescentou.

Por meio de nota, a Secom disse que encaminhou o conteúdo do vídeo falso à PF para que seja incluído no mesmo procedimento investigativo que abrange vídeos de conteúdo similar envolvendo o ministro Fernando Haddad e a ministra Marina Silva. “Além de acionar a PF, a Secom notificou a AGU para que adote as medidas jurídicas cabíveis contra os responsáveis pela disseminação do vídeo falso. As plataformas também foram informadas para as providências cabíveis”, diz.

Além de Alckmin, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, também foi alvo de notícias falsas nos últimos dias. Em vídeo manipulado, a magistrada aparece recomendando o uso de uma plataforma de investimentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/governo-aciona-a-policia-federal-sobre-golpe-utilizando-video-falso-do-vice-presidente-da-republica-geraldo-alckmin/

Governo aciona a Polícia Federal sobre golpe utilizando vídeo falso do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin

2024-11-06