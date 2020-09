Esporte Grêmio abre semana de treinos com foco no Grenal 427

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

Guilherme Azevedo. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A equipe gremista iniciou na tarde desta segunda-feira (21), os trabalhos de preparação para o confronto de quarta-feira contra o Inter, válido pela fase de grupos da Libertadores. Após o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, pelo Brasileirão 2020, o elenco volta suas atenções para a competição sul-americana e o clássico Grenal.

Sob comando do técnico Renato Portaluppi, foram realizadas atividades táticas de posicionamento, cobranças de falta e marcação. O técnico também realizou aprimoramentos na mecânica coletiva e individual de jogo.

Nesta quarta-feira o Grêmio inicia a sequência dos jogos de volta do Grupo E da Libertadores da América com as três partidas em Porto Alegre. O primeiro confronto será neste dia 23 de setembro, às 21h30, no estádio Beira-Rio, e os dois seguintes na Arena do Grêmio. Dia 29 de setembro, às 19h15, contra a Universidad Católica e dia 22 de outubro, às 21h30, contra o América de Cáli, no último jogo da fase de grupos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

