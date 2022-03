Dupla Grenal Grêmio anuncia o retorno do lateral-direito Edílson

Por Redação O Sul | 15 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Mariana Dionisio | 15 de março de 2022

O lateral-direito Edílson é o novo reforço do Grêmio para a temporada 2022. Anunciado oficialmente no início da tarde desta terça-feira (15), o jogador tem contrato até o final deste ano, em que irá disputar a Série B do Brasileirão.

Em 2021, o atleta de 35 anos defendeu as cores do Avaí, participando da campanha do time catarinense até o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo leão da ilha, Edílson realizou 44 jogos, marcando quatro gols e dando três assistências.

Essa será a terceira passagem do lateral pelo tricolor. Esteve em Porto Alegre pela primeira vez entre 2010 e 2012. Sua segunda passagem é a mais vitoriosa. Defendeu a camisa do Grêmio de 2016 a 2017, anos em que conquistou os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores.

Durante as atividades do Grêmio desta terça-feira (15), Edílson correu ao redor do gramado do CT Luiz Carvalho. O jogador será apresentado nesta quarta-feira (16), após o treino gremista.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dupla Grenal