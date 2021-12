Futebol Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo na final do Gauchão feminino

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Capitãs e técnicos de Inter e Grêmio participam do Pré-Jogo das Campeãs: Maurício Salgado, Bruna Benites, Maglia e Patrícia Gusmão posam com a taça. (Foto: Matheus Pé/FGF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Gauchão Feminino 2021 chega ao seu capítulo decisivo neste domingo (5). A partir das 10h, Inter e Grêmio fazem a grande final, na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha.

As Gurias Coloradas buscam o tricampeonato consecutivo, enquanto as Gurias Gremistas lutam para retomar a hegemonia estadual conquistada em 2018. O título gaúcho será definido em partida única. Empate no tempo regulamentar leva a decisão para os pênaltis.

Além da partida, estão previstas diversas atrações para marcar esse momento histórico do futebol feminino gaúcho.

Antes de a bola rolar e durante o intervalo, haverá a apresentação de dança da escola de arte Tríade e o show da banda Beatles no Acordeon, com transmissão pelas redes sociais da FGF (Federação Gaúcha de Futebol).

O futuro do futebol das gurias também estará presente. Crianças de projetos sociais e escolinhas entrarão em campo com as jogadoras de Inter e Grêmio. As capitãs das equipes usarão braçadeiras especiais e personalizadas para a final.

Depois de conhecermos as campeãs gaúchas de 2021, mais atrações e novidades à vista. A entrega da taça será feita pela ex-jogadora gaúcha Márcia Tafarel, uma das pioneiras na Seleção Brasileira. A entrega das premiações terá mais duas convidadas especiais: a coordenadora das Seleções Brasileiras Femininas, Duda Luizelli, e a técnica da Seleção Brasileira, Pia Sundhage.

Nesta edição, haverá três premiações além das taças e medalhas para campeãs e vice-campeãs. Serão reconhecidas a melhor goleira da competição, a artilheira e a craque da final.

Pré-Jogo das Campeãs

A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) realizou na tarde de sexta-feira (3) o Pré-Jogo das Campeãs. O encontro aconteceu na sede da FGF e contou com a presença das capitãs das equipes, Maglia (Grêmio) e Bruna Benites (Inter), da treinadora do Tricolor, Patrícia Gusmão, e do treinador do Colorado, Maurício Salgado.

A zagueira colorada Bruna Benites e a meio-campista gremista Maglia receberam as braçadeiras personalizadas para a grande final. Durante o bate-papo, responderam questionamentos das influenciadoras, de jornalistas e torcedores e valorizaram o tamanho da rivalidade Grenal.

“Sabemos que a pressão existe. A primeira pergunta que me fizeram foi sobre o Grenal. Nós trabalhamos bastante e nos preparamos para a decisão. Estamos na reta final de temporada e a parte mental estará conosco dentro de campo. A expectativa para o clássico é alta, eu quero jogar no melhor time do Estado e trabalhamos para colocar o clube como o melhor”, disse a capitã do Inter.

“O clássico traz uma motivação a mais. Estamos nos preparando para a final, fizemos uma grande campanha. É minha primeira passagem no Rio Grande do Sul. Na minha chegada, logo falaram sobre o jogo mais importante, que é o Grenal”, lembrou a capitã do Grêmio.

Para a treinadora gremista, Patrícia Gusmão, o clássico que decide as campeãs do estadual pode ser um espetáculo para o público. “Estou muito feliz com esse momento do futebol feminino gaúcho. A expectativa é muito grande para entrarmos em campo e fazermos um grande jogo”, disse.

Já Maurício Salgado, treinador colorado, afirmou se sentir privilegiado em treinar o clube. “A expectativa é máxima para a partida. É um privilégio poder representar um clube grande, chegar numa final. Temos a expectativa de um grande jogo e nossos últimos encontros confirmam isso”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol