Grêmio inicia a semana com a expectativa de zerar o departamento médico

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

Diego Costa já trabalha normalmente com o grupo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio inicia a semana com incertezas importantes sobre a equipe que enfrentará o Bragantino no próximo domingo (15), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A maior preocupação está na recuperação de atletas. Em 15º com 27 pontos e dois jogos a menos em relação a maioria dos clubes por conta das enchentes, o Tricolor precisa vencer para se distanciar do Z4.

Nesse sentido, a pausa forçada pela data Fifa foi providencial para a recuperação de atletas pelo departamento médico. Na partida contra o Atlético-MG, o Grêmio teve sete desfalques. Três deles já estavam no departamento médico há mais tempo: Pavon e Mayk, com problemas musculares, e Du Queiroz, com uma fratura em dedo do pé esquerdo.

A tendência, porém, é de retorno dos lesionados gradativamente. Diego Costa e Mayk já trabalham normalmente com o grupo, embora o centroavante esteja suspenso pela expulsão contra o Bahia, em abril. Já os zagueiros Jemerson e Rodrigo Ely estão no período de transição, que antecede a volta efetiva aos gramados.

Du Queiroz é outro que deve ficar à disposição em breve. O problema do volante foi confirmado há mais de duas semanas, tempo previsto para reabilitação.

Pavon tem lesão muscular grau 1b no músculo bíceps femoral da coxa direita, divulgada pelo Grêmio há 12 dias. O argentino já tem feito corridas no gramado, embora ainda não tenha previsão de volta.

O elenco gremista se reapresenta na tarde desta segunda-feira (9), para uma nova sequência de treinamentos.

