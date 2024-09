Grêmio Grêmio se pronuncia sobre suposto caso de injúria racial envolvendo Carlinhos, do Flamengo

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Atacante do Flamengo afirmou ter sido alvo de racismo ao deixar o gramado. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio se pronunciou sobre o suposto caso de racismo envolvendo o atacante do Flamengo Carlinhos, durante a vitória do time gaúcho por 3 a 2 pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo. O Tricolor afirmou que identificou o torcedor, que negou ter chamado o centroavante de “macaquinho”.

De acordo com a nota oficial do clube, o torcedor que cometeu supostamente o ato racista foi identificado e questionado sobre o caso. Ele negou que teria chamado o jogador rubro-negro de “macaquinho”, uma vez que, segundo o comunicado, disse ter falado “tá brabinho”.

Carlinhos foi expulso aos 12 minutos do segundo tempo após supostamente acertar o zagueiro Kannemann com um tapa no rosto. Além das imitações relatadas por Carlinhos, um vídeo publicado pelo site do jornal “Lance” mostra o momento em que duas vozes, atribuídas pelo veículo a torcedores do Grêmio, ofendem o atleta enquanto ele se dirigia ao vestiário da Arena.

Após a partida, o Flamengo publicou uma nota de apoio ao atleta e cobrou a CBF. O rubro-negro pede que a entidade, responsável pelo campeonato, se posicione sobre o caso.

Diante da possível controvérsia sobre as expressões usadas pelos torcedores, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) solicitou que o mandante de campo apresente provas que ajudem a esclarecer a natureza das ofensas dirigidas ao jogador, além de outros elementos que possam contribuir para a rápida elucidação dos fatos, conforme indicado em um trecho do ofício do STJD.

