Na noite deste sábado, às 19h, Grêmio e Ceará se encontram na Arena pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há seis jogos sem perder, o tricolor tenta se aproximar ainda mais do G-6, enquanto o vozão tenta passar para a parte de cima da tabela.

Décima terceira colocada, apesar de não perder há seis rodadas no Brasileiro, a equipe comandada por Guto Ferreira chega após uma derrota para o Palmeiras no jogo de idas das quartas de final da Copa do Brasil. Com 24 pontos, o Ceará mira subir na tabela e se aproximar da parte de cima. No entanto, na última semana, a equipe perdeu uma peça importante: Rafael Sóbis. O atacante deixou o time cearense para retornar ao Cruzeiro. Atletas gremistas emprestados ao Ceará, Léo Chú e Lima não jogam nesta noite. Samuel Xavier, que não jogou contra o Palmeiras, deve retomar a lateral direita. No ataque, o ex-Grêmio, Felipe Vizeu pode aparecer como titular.

Provável Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago e Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fabinho, Charles e Felipe Silva; Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Cléber (Felipe Vizeu).

Grêmio

Com 30 pontos, a equipe de Renato Portaluppi é a oitava colocada na tabela e chega embalado para a partida, já que alcançou a sexta vitória consecutiva. O elenco passou por uma reavaliação física e a tendência é que alguns jogadores sejam poupados. Se vencer, o Grêmio pode entrar no G-6, dependendo dos resultados de Santos x Inter e Palmeiras x Fluminense. Já pensando no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (18) contra o Juventude, nomes como Geromel e Diego Souza podem ser poupados. Com isso, Diego Churín pode ganhar mais uma chance no ataque gremista. Jean Pyerre e principalmente Pepê também podem ser poupados por questões físicas. Kannemann e Orejuela ficam de fora já que estão com a seleção argentina e colombiana, respectivamente. Alisson e Maicon, lesionados, seguem em recuperação.

Provável Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz e Rodrigues, Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan (Lucas Silva), Jean Pyerre (Isaque); Luiz Fernando, Pepê e Diego Churín.