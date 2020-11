Flávio Pereira Guerra das vacinas: Pfizer corre na frente e Dória promete liberar CoronaVac sem aval da Anvisa

Por Flavio Pereira | 27 de novembro de 2020

João Dória quer aplicar a vacina chinesa, mesmo sem aval da Anvisa. (Foto: Reprodução)

Está em andamento uma verdadeira – e saudável – corrida das vacinas. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) poderá liberar ainda em dezembro, a vacina desenvolvida pela empresa Pfizer em parceria com a BioNTech. A farmacêutica norte-americana havia anunciado na quarta-feira que tinha dado início ao processo decisivo para sua liberação no Brasil. Logo após o anuncio da Agência, preocupado em manter o negócio com a China, o governador João Dória anunciou ontem que vai liberar e aplicar a vacina chinesa ” (a CoronaVac), produzida pela empresa Sinovac mesmo sem o aval da Anvisa.

Viamão poderá ter nova eleição

Considerado inelegível em parecer do Ministério Publico Eleitoral, que apontou suas contas rejeitadas no período de 2013 2016 pela Câmara de Vereadores, Valdir Bonato (PSDB) recorreu e venceu uma eleição apertada em Viamão, com diferença de 320 votos sobre o segundo colocado. O fato gerador da inelegibilidade de Bonatto foi um apontamento do Ministério Público de Contas de prejuízos à Prefeitura de Viamão de mais de R$ 17 milhões de reais.

Agora, um recurso da oposição encontra-se no TSE, com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Há o risco de ocorrer nova eleição em Viamão.

Ausências em Viamão: 26,6% dos eleitores

Valdir Bonatto teve 25,81% dos votos. Foram 23.957 votos no total. Guto Lopes (PDT),ficou em segundo lugar com 25,47% (23.637 votos). Em Viamão, 41.481 pessoas deixaram de comparecer em suas seções para votar em 2020. Isso é 26,62% dos votos.

Em Bento, Justiça Eleitoral agiu com rapidez

Em Bento Gonçalves, a Juíza Eleitoral Romani Terezinha Dalcin determinou a cassação de prefeito eleito. Entendeu que chapa de Diogo Siqueira (PSDB) e Amarildo Lucatteli (Progressistas) utilizou recursos do site oficial da prefeitura da cidade para divulgar obras em um período anterior às eleições, o que não é permitido. Da decisão cabe recurso.

Em Porto Alegre, prefeito começa a fechar de novo

Derrotado na eleição, o prefeito de Porto Alegre, o tucano Marchezan Júnior admitiu ontem que vai voltar atrás nas liberações de atividades econômicas na capital gaúcha,e adotar restrições maiores. O caminho mais suave será a redução do horário de funcionamento de diversas atividades comerciais, como bares e restaurantes. Marchezan poderá perder o cargo na próxima terça-feira, dia 1° de dezembro, quando a Câmara votará o seu processo de impeachment. O vice de Marchezan, Gustavo Paim (PP), também disputou – e perdeu – a eleição.

Manuela pagou R$ 200 mil a Caetano Veloso e Paula Lavigne

Protagonista do Showmício tipo live, autorizado pelo TSE no dia 12 de novembro, destinada a arrecadar fundos para candidaturas, Caetano Veloso e Paula Lavigne receberam, para apresentação e produção musical do evento, cada um, R$ 100 mil reais da conta de campanha da candidata Manuela,do PCdoB em Porto Alegre. O lançamento, para efeito contábil, é seguido de uma doação de Caetano (Caetano Emmanoel Viana Telles Velloso) e de Paula (Paula Mafra Lavigne), R$ 100 mil cada um, para a conta eleitoral de Manuela.

