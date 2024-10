Esporte Guilherme Arana é cortado por lesão e Alex Telles assume seu lugar na Seleção Brasileira para as Eliminatórias

Alex Telles, do Botafogo, é convocado pela primeira vez por Dorival Foto: Lucas Figueiredo/CBF Alex Telles, do Botafogo, é convocado pela primeira vez por Dorival. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, foi cortado da Seleção Brasileira após ser diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda. Dorival Júnior chamou Alex Telles, do Botafogo, para ocupar a posição de Arana. É a primeira vez que o lateral é convocado na lista do treinador.

O Brasil terá sequência de dois jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A primeira partida será contra o Chile, em Santiago, no dia 10 de outubro. A segunda será no dia 15, contra o Peru, em Brasília.

A Seleção está na quinta posição da tabela classificatória, com 10 pontos, com oito a menos que o líder Argentina e apenas com um ponto a mais que a Bolívia, primeira seleção fora da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026.

