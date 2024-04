Grêmio Gurias Gremistas Sub-16 vencem por 3 a 1 a equipe do Minas Brasília na Liga de Desenvolvimento Conmebol

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

Tricolor bateu a equipe do Minas Brasília por 3 a 1 Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA Morgana Schuh | Grêmio FBPA Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA

O Grêmio iniciou com vitória a Liga de Desenvolvimento Conmebol. Na manhã desta terça-feira (02), as Gurias Gremistas da categoria Sub-16 venceram a equipe do Minas Brasília por 3 a 0, na 1ª rodada do torneio que aconteceu no Centro de Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, sede da competição. Os gols foram assinalados pela atacante Maria (2x) no primeiro tempo e por Helô, na etapa complementar.

A equipe do técnico Rubens Franco foi superior durante o duelo, ameaçando por uma série de vezes as visitantes. Antes do dez primeiros minutos da etapa inicial, Maria e Sarah chegaram com perigo, assim como Sofia, que ganhou da marcação e finalizou a gol, mas a bola acabou com a defesa adversária.

Foi aos 14 minutos de bola rolando, que Helô ganhou da marcação e lançou Maria na intermediária de ataque, pelo meio. A atacante recebeu e partiu em velocidade para o ataque, mandando para o fundo das redes e abrindo a contagem para o Grêmio.

Dois minutos depois, Sarah obrigou uma boa defesa da arqueira adversária, que espalmou pela linha de fundo. Ainda no primeiro tempo, Helô tentou recuperar, finalizando de costas para o gol, mas a goleira segurou.

Aos 30’, Helô fez um novo lançamento preciso para Maria, que como no primeiro gol, recebeu em condições, ganhou da marcação e mandou para o fundo das redes, ampliando.

O ritmo seguiu o mesmo na etapa final. O Minas tentou chegar com Raquelzinha, mas Tefi defendeu a finalização da atacante. As Gurias tramaram com Maria pela esquerda e também com Laura, pelo meio – mas a arqueira da equipe do Distrito Federal segurou.

O Tricolor chegou novamente com uma boa jogada pela esquerda, com Raissa, que carregou até próximo da linha de fundo e cruzou, mas a defesa cortou. Em nova oportunidade, Helô recebeu em frente a área e chutou colocado – por detalhe não marcou, assim como Maria, que mais a esquerda arrematou a gol, mas a bola acabou saindo. Raíssa também tentou a finalização logo na sequência, mas a zaga interceptou o lance.

Foi aos 17’, após cobrança de escanteio, quando a bola caiu para Helô, que mandou para o fundo das redes. Mas três minutos depois, o Minas Brasília teve um pênalti a seu favor e Raquelzinha converteu, descontando.

Com a vitória por 3 a 1, as Gurias Gremistas somam os três primeiros pontos na competição. O próximo compromisso será o clássico Gre-Nal, na quinta-feira (04), às 8h, no CFT Presidente Hélio Dourado.

