Grêmio Grêmio apresenta novidades nas categorias de desenvolvimento

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

Trabalhos já estão sendo comandados no CFT Hélio Dourado Foto: Renan Jardim/Grêmio Foto: Renan Jardim/Grêmio

A Base Gremista passou por mudanças em suas categorias de desenvolvimento. A Sub-14 e Sub-15 passam a ter uma nova comissão técnica. Gustavo Corrêa será o comandante de ambos os elencos e contará com o apoio do auxiliar técnico Rafael Zembrsuski. Os dois profissionais já estão trabalhando com os atletas no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

O técnico Gustavo Correa, 29 anos, tem passagem pelas categorias de base do Gramadense, na Serra Gaúcha, comandando a equipe profissional em 2023. Já o auxiliar técnico Rafael Zembrsuski, de 37 anos, é prata da casa, vindo da Escola de Futebol do Grêmio no Cristal. Permanecem na comissão técnica o treinador de goleiros Cléber Sgarbi e o preparador físico Lucas Zarth.

O primeiro desafio da Sub-15 em 2024, será o Campeonato Gaúcho da categoria, que inicia neste sábado (06) contra o Juventude.

https://www.osul.com.br/gremio-apresenta-novidades-nas-categorias-de-desenvolvimento/

2024-04-02