Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

Jogo ocorre no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia Foto: Rede Pampa/Divulgação Foto: Rede Pampa/Divulgação

O Grêmio enfrenta o The Strongest, às 21h desta terça-feira (2), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

O The Strongest chega para a estreia na Libertadores há cerca de 20 dias sem jogar. A última partida disputada foi a derrota para o Real Tomayapo, dia 13 de março. No ano, são três vitórias, um empate e duas derrotas.

O Grêmio está envolvido nas finais do Campeonato Gaúcho. Depois do empate com o Juventude no sábado, o Tricolor levou reservas e jovens da base para a partida em La Paz. O Tricolor venceu uma vez e perdeu outra no Hernando Siles para o Bolívar, em 1983 e 2003, respectivamente. Será o primeiro confronto com o The Strongest na história.

