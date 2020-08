Depoimentos obtidos pela Justiça junto ao MP (Ministério Público) e à Polícia Civil apontam que a existência de dois supostos casos amorosos foi utilizada por hackers para extorquir o padre Robson Pereira, 46 anos, que comandava a Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, na Região Metropolitana de Goiás (GO). Para evitar a chantagem, o religioso teria pago R$ 2,9 milhões.

A cifra milionária foi obtida com recursos da Afipe (Associação dos Filhos do Divino Pai Eterno). Foi esse processo que desencadeou a operação que investiga o desvio de doações de fiéis.

A defesa do sacerdote, que está afastado das atividades religiosas, reitera que o padre foi vítima de extorsão e buscou apoio da Polícia Civil, que monitorou as transações, culminando na prisão dos extorsionários. “Já houve sentença, e os criminosos foram punidos pelo Judiciário com severidade”, afirma um advogado. “Não havia qualquer conteúdo verídico como objeto das ameaças”

Dos R$ 2,9 milhões, o MP afirma que a associação ficou no prejuízo em R$ 1,2 milhão, quase a metade da quantia. Segundo a defesa do padre, o valor usado nos pagamentos foi recuperado e está depositado em conta judicial, aguardando liberação para retornar às contas da Afipe, associação que o padre fundou e presidia até pedir o afastamento, devido às investigações de desvio de dinheiro.

O hacker Welton Ferreira Nunes Júnior e outras quatro pessoas envolvidas no esquema de chantagem foram condenadas, com penas que variam de nove a 16 anos de prisão, em 2019. Um dos relacionamentos amorosos apontados pelo juiz Ricardo Prata na decisão seria com o próprio hacker que invadiu os celulares e e-mails do padre.

“Observa-se que os acusados foram responsáveis por transmitir as ameaças à pessoa da vítima [Robson], por meio de mensagens em aplicativos e e-mails. Nessas, disseram os acusados que a vítima possuiria relacionamento amoroso com diversas pessoas, inclusive com o próprio Welton”, diz o magistrado no documento.

O documento traz um segundo romance usado no esquema da chantagem. Em depoimentos ao Ministério Público, um policial civil que estava na investigação e uma pessoa próxima ao padre disseram que os hackers encontraram uma foto dele com uma mulher, também do círculo de amizade do pároco, e uma conversa relatando situações amorosas.

“Ele [Robson] me mostrava [mensagens]. Um dos vídeos, vamos lá, um deles né, parece que era um vídeo gravando a tela de outro celular, onde tinha uma foto do padre com a [mulher] próximos um ao outro, e suposta troca de mensagens amorosas, né?”, relatou a pessoa ao MP.

A existência da foto foi confirmada posteriormente pelo hacker em depoimento ao Ministério Público. “Tinha foto dele com uma moça. Ela falando da data do primeiro encontro dele, essas coisas”, narra o hacker.

O juiz Ricardo Prata afirma que, diante das extorsões que duraram dois meses, “o padre se viu, por diversas ocasiões, incapaz de celebrar missas e continuar com o seu trabalho, por ter sido afetado pelos amedrontamentos para denegrir sua imagem pessoal e como sacerdote”.

O pagamento milionário ao hacker levantou suspeitas por parte do MP, que começou a investigar os gastos da Associação Filhos do Pai Eterno. Os promotores apuram se R$ 120 milhões doados por fiéis à entidade foram usados por padre Robson para comprar uma casa na praia, fazendas e outros itens de luxo.

Suspensão

Em decorrência das investigações, o arcebispo metropolitano Dom Washington Cruz suspendeu temporariamente o direito de padre Robson a realizar celebrações. No documento, ele justifica que a medida foi tomada devido à “necessidade de prevenir escândalos, garantir o curso da Justiça e tutelar a fé, bem como investigar as acusações realizadas contra o padre Robson de Oliveira”.