Halitose: um a cada três brasileiros sofre de mau hálito

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2022

Quem sofre com a halitose pode ter outros problemas bucais caso não realize o tratamento. (Crédito: Reprodução)

De acordo com a Associação Brasileira de Halitose (ABHA), mais de 50 milhões de brasileiros sofrem com mau hálito, nome popular da condição conhecida como halitose. Tais números representam cerca de 30% da população.

Especialistas informam que em cerca de 90% das pessoas o problema está na boca, enquanto em apenas 1% dos casos o problema decorre de alterações presentes no estômago. Além de enfrentar situações constrangedoras, quem sofre com a halitose pode ter outros problemas bucais caso não realize o tratamento.

Algumas das causas apontadas pelos especialistas para a halitose são: doença periodontal (alterações na gengiva), feridas na boca, saburra lingual (placa bacteriana que aparece na língua), além de má higienização e baixa produção de saliva. Apesar de a condição acompanhar algumas pessoas por um longo período de suas vidas, o tratamento dura, em média, de 60 a 90 dias. A consulta com um profissional especializado determinará as condições.

Doutora em Odontologia e Mestre em Ortodontia, Cláudia Starling falou sobre as questões de autoestima de quem precisa do tratamento: “O tratamento de halitose devolve a autoestima ao paciente, já que o mau hálito faz com que o paciente se retraia e não queira se relacionar com as pessoas”.

E, em relação à busca pelo tratamento, complementa: “Atualmente a procura está em alta. As pessoas estão se informando mais e melhor em busca de profissionais que resolvam este problema tão comum de saúde”.

Ainda sobre a condição, Cláudia complementa: “Existe esse senso comum de que a halitose vem do estômago, mas, na maioria das vezes, a causa está na boca, portanto, os cirurgiões dentistas são os profissionais mais capacitados para tratar o problema. É sempre importante reforçar o básico: escovar os dentes três vezes por dia e após as refeições e usar o fio dental frequentemente”, finaliza a profissional.

Tratamento

O mau hálito, também chamado de halitose, é causado na maior parte das pessoas por má higiene da língua, mas também pode ocorrer por cárie, gengivite ou periodontite, além de problemas no estômago, sinusite, dor de garganta ou por doenças como diabetes, insuficiência hepática ou renal, por exemplo.

Algumas dicas para acabar com o mau hálito são:

— Evitar ficar mais de 3 horas sem comer;

— Escovar os dentes após as refeições;

— Evitar consumir alho ou cebola crua;

— Beber água ao longo do dia;

— Usar o fio dental;

— Escovar a língua;

— Utilizar enxaguantes bucais;

— Consultar o dentista regularmente.

