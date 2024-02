Mundo Hamas avalia acordo para cessar-fogo e libertação de reféns de Israel

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Hamas confirmou que recebeu uma proposta de cessar-fogo. Líderes do grupo devem discutir os termos para tomar uma decisão Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O grupo terrorista Hamas está estudando um plano de cessar-fogo que pode garantir a libertação da maioria dos reféns israelenses que ainda estão nas mãos do grupo. Pelos termos da proposta, Israel não se compromete a acabar a guerra contra o Hamas, mas, sim, a interromper os ataques durante seis semanas, segundo o “New York Times”.

A proposta não foi tornada pública, mas agências de notícia e veículos de imprensa publicaram informações sobre o conteúdo. O plano foi formulado pelos chefes de agências de espionagem dos seguintes governos: Estados Unidos, Israel, Egito e

pelo primeiro-ministro do Catar.

Os termos gerais desse acordo de cessar-fogo estão em discussão desde dezembro, mas o governo de Israel só aceitou os termos depois que David Barnea, o chefe da Mossad (agência de inteligência israelense) conversou com representantes dos americanos e dos egípcios no último domingo. No entanto, oficialmente o governo de Israel não diz nada sobre a proposta.

Hamas discute o plano

O plano tem três fases. De acordo com as agências de notícias, a implementação da primeira fase depende da aprovação do Hamas, mas o grupo está interessado em um fim da guerra, e não em um cessar-fogo.

O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, disse que não se sabe qual será a resposta do Hamas. O Hamas disse à agência de notícias Reuters que o texto foi enviado aos líderes do grupo na Faixa de Gaza. Depois disso, deve haver uma discussão entre eles para tentar chegar a uma decisão.

Um dos líderes do Hamas, Ismail Haniyeh, afirmou que o grupo está aberto a ideias que conduzam ao fim da ofensiva israelense e que ele vai viajar ao Cairo para discutir os termos.

Reféns israelenses

A proposta tem três fases, e a primeira delas é libertar parte dos reféns. Ainda há mais de 100 reféns israelenses nas mãos do Hamas. Pela proposta, os primeiros reféns libertados seriam pessoas feridas (homens, crianças e idosos, segundo o Hamas).

De acordo com a agência de notícias Reuters, fontes do governo do Egito afirmaram que três países vão se comprometer a forçar o Hamas a respeitar o acordo: o próprio Egito, o Catar e a Jordânia. Pelo outro lado, os países que garantiriam que Israel iria respeitar os termos são: Estados Unidos e França.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/hamas-avalia-acordo-para-cessar-fogo-e-libertacao-de-refens-de-israel/

Hamas avalia acordo para cessar-fogo e libertação de reféns de Israel

2024-01-30