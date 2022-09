Economia Hidrogênio verde: Saiba o que é, como funciona e para que serve

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O hidrogênio verde é uma fonte de energia que pode ser usada na forma líquida ou gasosa. (Foto: Istock/Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Projetos para estudar a viabilidade de produção de hidrogênio verde se proliferaram no mundo, na busca por novas fontes que garantam o suprimento de energia, ao mesmo tempo em que ajudam a reduzir emissões na transição para uma economia de baixo carbono. Na corrida para suprir essa nova demanda, o Brasil se tornou um candidato natural a concorrer para produzir o hidrogênio verde pelo alto índice de energias renováveis que tem na matriz elétrica.

Nesta reportagem, você vai saber o que é o hidrogênio verde, como ele é produzido e como ele pode ajudar a reduzir as emissões de carbono.

O hidrogênio verde é uma fonte de energia que pode ser usada na forma líquida ou gasosa. Ele pode substituir combustíveis derivados de fontes fósseis, como a gasolina, o diesel, o gás e o carvão.

Ele é obtido a partir de uma molécula de água, que é composta de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Por meio de um processo chamado eletrólise, é possível dividir essa molécula e separar o hidrogênio do oxigênio. Esse processo, no entanto, demanda muita energia elétrica.

No caso do hidrogênio verde, a eletricidade usada na eletrólise vem de fontes renováveis, como solar e eólica. A eletrólise também pode ocorrer por meio do uso da energia do gás natural, o que resulta no hidrogênio cinza, ou da energia a carvão, que é o hidrogênio preto, por exemplo.

Mas como o hidrogênio verde ajuda a reduzir as emissões de carbono?

O hidrogênio é um dos principais concorrentes a substituir derivados de combustíveis fósseis em setores que têm dificuldade de eletrificar as atividades para reduzir emissões por meio do uso da energia elétrica obtida pelas fontes eólica e solar. É o caso, por exemplo, do transporte e da siderurgia.

O Brasil tem alto potencial para produzir hidrogênio verde pois tem uma grande disponibilidade de fontes renováveis de energia elétrica para realizar eletrólise, como eólica, solar e hidrelétrica.

Caminhões elétricos a hidrogênio

A Volvo Trucks começará a testar caminhões elétricos a hidrogênio em 2025. A empresa adapatará os veículos para operações de longas distâncias, com foco inicial na Europa. Estes modelos serão opção no futuro para regiões com pouca oferta de recarga de baterias. Segundo a montadora, os caminhões a hidrogênio emitem apenas vapor de água e têm autonomia de até 1.000 km. Ou seja, quase uma ida e volta de São Paulo ao Rio de Janeiro.

A montadora acredita que os testes mostrarão o potencial para esses caminhões em viagens maiores. De qualquer maneira, realizará os testes em clima severo. E com cargas pesadas, que terão algo em torno de 65 toneladas. Assim, a Volvo quer analisar todas as diferentes características da operação de transporte. Incluindo aspectos como dirigibilidade, bem como a experiência do motorista.

A tecnologia funciona assim: as células de combustível geram sua própria eletricidade após passarem por processo químico no sistema do veículo. Dessa forma, não é necessário recargar das baterias em fonte externa. Além disso, o resultado da reação química é o vapor de água. Segundo a Volvo, os caminhões da marca usarão duas células de combustível com capacidade para gerar 300 kW de potência. E terão tempo de reabastecimento de cerca de 15 minutos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia