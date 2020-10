Rio Grande do Sul Hospital Centenário passa a realizar visitas virtuais com novo dispositivo em São Leopoldo

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

O equipamento tem articulação adaptável proporcionando uma melhor experiência aos internados Foto: FHC/ Divulgação O equipamento tem articulação adaptável proporcionando uma melhor experiência aos internados. (Foto: FHC/ Divulgação) Foto: FHC/ Divulgação

O Hospital Centenário, de São Leopoldo, no Vale do Sinos, passou a usar uma nova tecnologia para proporcionar visitas virtuais por chamadas de vídeo para os pacientes que estão internados na Área Covid, o dispositivo móvel da Oie Telepresença.

O equipamento tem uma tela maior do que os celulares smartphones que vinham sendo usados e ainda contam com uma articulação adaptável, o que proporciona aos pacientes uma melhor experiência.

As visitas vêm sendo feitas desde junho pela instituição no setor onde é proibido a presença de visitantes devido a possibilidade de infecção pelo novo coronavírus. O objetivo da ação é humanizar e qualificar o atendimento aos pacientes.

Segundo a presidenta do Hospital Centenário, Lilian Silva, a ação foi a forma encontrada para aproximar e amenizar a saudade dos pacientes e familiares durante o período de isolamento.

“Desde junho disponibilizamos as visitas virtuais, é um jeito de diminuirmos o impacto do isolamento na vida dessas famílias”, disse, afirmando que as chamadas de vídeo ocorrem diariamente entre 13h e 14h.

