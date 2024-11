Cláudio Humberto Hugo Motta pode ter votação próxima a de Lira

Por Cláudio Humberto | 2 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Candidato favorito à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Rep-PB) pode conquistar votação próxima a do atual presidente da Casa. Além de receber o apoio de partidos do governo Lula (PT), Motta já garantiu apoio também na oposição, com o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Afora os que estão loucos para aderir a Motta, como o União Brasil, partido de Elmar Nascimento (BA), líder da bancada, um dos rivais que ainda não desistiram da disputa.

Guilhotina e adesão

A direção do União Brasil vai se reunir terça-feira (5) para definir seu posicionamento, enquanto convence Nascimento a desistir.

Oposição no barco

O deputado Luciano Zucco (PL-RS) prevê eleição tranquila para Motta e votação próxima à de Arthur Lira, que teve 464 dos 513 votos em 2023.

Votação recorde

Na sua primeira eleição à presidência da Câmara, em 2021, Arthur Lira conquistou 302 votos, humilhando o adversário Baleia Rossi (MDB-SP).

Comparação

O presidente anterior, ex-deputado Rodrigo Maia, também obteve 302 votos na primeira eleição, em 2017, e 334 em 2019.

Congresso tem medo do Supremo, lamenta Zucco

Tenente-coronel do Exército arrebatado pela atividade política, o deputado Luciano Zucco (PL-RS) não tem dúvidas de que o Congresso tem medo do Supremo Tribunal Federal (STF), o que impossibilita a aprovação de propostas como impor limites a decisões monocráticas, bem como ao viés legislador e intervencionista dos ministros. “Gostaria que prosperasse (o impeachment do ministro Alexandre de Moraes), mas acho difícil”, admitiu o parlamentar federal no podcast Diário do Poder.

Esse passa

Apesar desse medo, o deputado Zucco acha que o projeto da anistia aos presos do 8 de janeiro tem votos suficientes para aprovação na Câmara.

Base forte

O parlamentar gaúcho celebra as eleições municipais de 2024 e prevê impacto para 2026: “A base que não tínhamos em 2020, temos agora”.

Futuro próximo

Zucco acredita ainda que Bolsonaro poderá estar elegível em 2026 e afirma que o ex-presidente tem seu apoio para voltar ao cargo.

Sinecura disputada

Após a imprensa engajada lançar Gleisi Hoffmann (PR) para vaga no TCU prometida ao PT em troca do apoio a Hugo Motta na presidência da Câmara, deputado Odair Cunha (MG), foi logo dizendo “também quero”.

Os nada-fazem

Em ato de sincericídio, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) criticou a vida mansa que suas excelências levam no Congresso, com recessos, eleição municipal, folga às sextas… “Aqui, a gente quase não trabalha”.

Uma vergonha

A envergonhada nota do Itamaraty mostrando-se “surpreso” com o tom de capangas de Maduro mais pareceu um pedido de desculpas. Ainda pediu “diálogo franco” com o ditador que tem obrigação de repudiar.

Vai andar

Líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes (RJ) garante que Arthur Lira (PP-AL) não pretende engavetar o projeto da anistia, “[Lira] disse que vai finalizar [a tramitação na Câmara] antes de deixar a presidência”.

Chegando lá

O dólar caminha para bater o recorde de maior valor nominal da História: R$5,90. Nesta sexta(1º), após afirmações irresponsáveis do presidente e do ministro da Fazenda, gerando fuga de investidores, chegou a R$5,87.

Bandidos for export

“É quase um presídio só para manter os venezuelanos”, desabafou o governador, Antonio Denarium, ao revelar que os expatriados da ditadura Maduro são responsáveis por um terço dos crimes praticados no Estado.

Focas amestradas

As agências “verificadoras” não têm medo do ridículo para mostrar serviço ao governo. Divulgaram relatório com 13 parágrafos para desmentir que Lula tenha morrido e substituído por um sósia em 2022.

Resta-nos pagar

Capitão Alberto Neto (PL-AM) cobra da ministra Esther Dweck (Gestão e Inovação) a reforma administrativa, que nunca saiu do papel. Nem sairá, o governo não mexeria no setor onde acredita ter a preferência eleitoral.

Pensando bem…

…o governo Lula tanto provoca altas que parece ter investido em dólar.

PODER SEM PUDOR

Desculpas só públicas

O mineiro Magalhães Pinto, velha raposa política, não aceitava pedido de desculpas em particular de ataques feitos em público. E contou certa vez:

“O Lacerda me atacou pela TV, depois foi lá em casa desculpar-se. Chegou, sentou-se, tomou cafezinho e entrou no assunto: ‘Magalhães, fui agressivo com você, ontem. Vim pedir-lhe desculpas.’ Respondi: ‘Nada disso, Carlos. Aqui em casa, só nós dois, não aceito. Você atacou pela TV, conserte na TV.’”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/hugo-motta-pode-ter-votacao-proxima-a-de-lira/

Hugo Motta pode ter votação próxima a de Lira

2024-11-02