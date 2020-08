Humberto Martins toma posse como presidente do Superior Tribunal de Justiça

Presidente, vice e presidentes das casas do Congresso participaram da escolha de Martins. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O ministro Humberto Martins tomou posse hoje (27) no cargo de presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça). Martins cumprirá mandato de dois anos e também vai chefiar o CJF (Conselho da Justiça Federal). O ministro assume a vaga deixada por João Otávio de Noronha, que foi empossado em 2018.

A cerimônia de posse foi realizada nesta tarde e contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente, Hamilton Mourão, os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e outras autoridades.

Humberto Martins nasceu em Arapiraca (AL) e formou-se em direito pela Universidade Federal de Alagoas e em administração de empresas. Foi nomeado para o STJ em 2006. Antes de chegar ao tribunal, atuou como promotor de Justiça, procurador do Estado e desembargador do TJAL (Tribunal de Justiça de Alagoas).

O ministro Jorge Mussi será o vice-presidente do STJ pelo mesmo período.