Por Flávio Ricco | 21 de Maio de 2020

Viétia Zangrandi interpreta Nívea, na edição especial de “Novo Mundo”. (Foto: Estevam Avellar/TV Globo)

No podcast #UOL Vê TV, sempre na alegre companhia de Débora Miranda, Chico Barney e Maurício Stycer, um dos assuntos abordados foi o enorme barulho causado pelo último “Roda Viva”, que teve Felipe Neto como convidado.

Primeiro, um detalhe: é muito bom verificar como esse programa meio que ressurgiu das cinzas. Em julho do ano passado, a partir do instante em que Daniela Lima assumiu a sua apresentação e desde janeiro sob o comando de Vera Magalhães, duas competentes jornalistas, o programa pegou um embalo completamente diferente.

Voltou aos seus bons tempos, sempre recebendo convidados bem interessantes.

Felipe Neto, segunda passada, entre eles.

E a questão colocada no podcast foi a repercussão da sua entrevista, tanto no momento em que ela estava no ar como depois e até no dia seguinte.

Vai daí que não tem mais nada a ver medir o desempenho de qualquer programa só pelo que os números do Ibope friamente indicam. Isso, nos tempos atuais, com tantas outras ferramentas à disposição, tornou-se completamente injusto. Está muito longe de corresponder à realidade. O sucesso deste último “Roda Viva” é só mais uma prova, provada.

Olha só

Apenas para arredondar esse assunto: o último “Roda Viva”, de acordo com o Ibope, deu 1,2 de média.

Mas ficou no topo do Twitter durante a sua exibição e até agora está sendo buscado no YouTube.

Estilo MasterChef

A ideia da Record para o “Made in Japão”, gravado entre janeiro e fevereiro, é fazer o anúncio do vencedor “ao vivo” – algo na linha do que a Band tem feito com o “MasterChef”.

A informação foi dada por Sabrina Sato em uma live na última terça-feira.

Vale recordar

A direção da Record, quando resolveu acabar com o “Domingo Show”, informou que o quadro “Made in Japão” seria transformado em programa, com exibições na noite de sábados. Só não avisou quando.

E meio que ficou nisso.

Por acaso

Numa dessas coincidências da vida, quinta-feira passada, no mesmo dia em que esta santa coluna tocou do assunto, a Record resolveu anunciar a exibição do programa.

Finalmente, aquele que ganhou, mas ainda não levou o prêmio de R$ 500 mil, vai colocar esse dinheiro na conta.

Reprises

A Band diz que “em breve” vai exibir reprises de outros esportes no “Você Torceu Aqui”.

Domingo que vem, às 14h, ainda com futebol, será a vez de São Paulo e Corinthians, decisão do campeonato paulista em 1998. Narração de Luciano do Valle e comentários de Rivellino.

Má fase

Muito em função das medidas que estão sendo tomadas, com mudanças na programação sem qualquer estudo, o SBT está desabando no Ibope.

Na terça-feira, o “Cidade Alerta”, da Record, entre o final da tarde e começo de noite, fechou com 14 de média, contra 5 do SBT e Band.

Olha que louco

No auge da quarentena, o número de ligados na faixa da manhã chegou a 55 pontos.

Ontem, 11h, não passou de 34. E com feriado em São Paulo. Onde estavam essas pessoas?

Nada a ver

Na própria Record chegou-se a imaginar que haveria um “algo mais” no pedido de afastamento solicitado pela âncora Adriana Araújo.

Por algo mais, uma possível transferência para a CNN Brasil. Só que não.

Questão pessoal

Diretores da CNN Brasil, profissionais que foram companheiros da Adriana Araújo na Record, garantem que não existiu conversa nenhuma com ela.

E por serem próximos, reforçam que este seu afastamento se deu por questões pessoais. A Record, oficialmente, diz que Adriana está em férias.

Negativo

Érica Reis reassumiu terça-feira a apresentação do “Leitura Dinâmica” na Rede TV!. A apresentadora ficou alguns dias afastada por causa de uma forte virose e, durante o período, ainda, fez testes para Covid-19. Deu negativo.

Cenas fortes

Viétia Zangrandi, que interpreta Nívea, na edição especial de “Novo Mundo”, comenta uma passagem marcante da novela, em parceria com Gabriel Braga Nunes, o Thomas.

“Foi um desafio fazer as cenas, onde Thomas tenta matar minha personagem. Nós realmente gravamos em um penhasco. São cenas fortes e com emoção e gravamos bem no limite.”

Havia, claro, toda uma equipe especializada no local, ligada em tudo.

C´est fini

Remotamente, o “ESPN League”, da ESPN, às 19h, vai receber convidados marcantes da NBA.

Nesta sexta, o brasileiro Anderson Varejão. Já na segunda, o norte-americano Nick Anderson, que atuou pelo Orlando Magic e, nos anos 1990, teve rivalidade com Michael Jordan.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

