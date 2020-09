Cinema Idris Elba nega nascimento de filho com a mulher, Sabrina Elba

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ator de 48 anos disse que casal não teve um filho recentemente Foto: Reprodução Ator de 48 anos disse que casal não teve um filho recentemente. (Foto: reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O astro britânico Idris Elba, de 48 anos de idade, foi ao seu Twitter, na noite de segunda-feira (14), negar de que ele e a mulher, Sabrina Elba, com quem se casou em 2019, se tornaram pais.

“Sab @Sabrinadhowre e eu agradecemos a todos pelos parabéns, mas não tivemos bebê nenhum. Não é verdade…”, começou ele, usando um emoji sorridente. “Não acreditem em tudo que vocês leem. Se cuidem”, finalizou ele, com um emoji de coração.

Os boatos começaram depois que Elba ter dito em uma entrevista ser “pai de dois meninos”, já que ele é pai de uma jovem, Isan, de 18 anos (com a maquiadora Hanne Norgaard, com quem ficou de 1999 a 2003), e de um garoto, Winston, de 6 (com a cabeleireira Naiyana Garth). Isso levou a imprensa internacional a especular que um novo bebê chegou à família.

Segundo apurou o site Just Jared, Elba é padrinho de um outro garoto, à qual se refere como “filho”. Sabrina e Elba começaram a namorar em 2017 e se casaram em 2019, mas nada de filho para o casal até o momento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cinema