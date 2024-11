Porto Alegre Ilhota Hub de Inovação e Cultura Preta é lançado na Semana da Consciência Negra, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

O projeto é uma oportunidade para potencializar, inovar e incentivar o crescimento econômico afrocentrado Foto: Cintia Rodrigues/Divulgação

O lançamento oficial do Ilhota Hub de Inovação e Cultura Preta foi realizado na Associação Comercial de Porto Alegre, no Centro Histórico, durante as atividades da Semana da Consciência Negra.

O projeto é uma oportunidade para potencializar, inovar e incentivar o crescimento econômico afrocentrado, fortalecendo a cultura e o empreendedorismo afro-brasileiro na Capital.

A iniciativa é uma parceria entre a prefeitura e a Reafro – Rede Brasil Afroempreendedor. O Ilhota Hub, com seu enfoque em inovação e valorização da cultura preta, proporciona um espaço colaborativo para profissionais de várias áreas.

Segundo os seus idealizadores, a construção de um ambiente inclusivo e de apoio ao desenvolvimento econômico é um passo importante para promover equidade e diversidade no ecossistema empreendedor.

O Ilhota pretende fomentar negócios de empreendedores das periferias, em um ambiente transformador, trazendo crescimento social e econômico, criando bases sólidas para uma economia que valoriza a diversidade.

O nome homenageia a primeira comunidade negra da Capital, localizada no bairro Cidade Baixa. A sede do Hub ocupa um espaço no prédio do Palácio do Comércio, sede da Associação Comercial de Porto Alegre.

Suzana Vellinho, a primeira mulher a presidir a Associação, esteve presente no lançamento oficial do Hub, ressaltando seu apoio e a importância do projeto em promover engajamento e inclusão. O evento ocorreu na última quinta-feira (14).

Depois, foi realizado o Baile do Ilhota na Sociedade Cultural Floresta Aurora (primeiro clube da sociedade negra), na Estrada Lourenço Mariante, 347, no bairro Belém Velho.

2024-11-19