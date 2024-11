Economia Mais de 53% dos consumidores pretendem fazer compras na Black Friday em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

O gasto médio de compra neste ano deve ser de R$ 1.361. (Foto: Reprodução)

A Black Friday, que ocorrerá no dia 29 deste mês, é uma data que cria expectativas de grande volume de vendas para o comércio em todo o Brasil. Em Porto Alegre, 71,5% dos consumidores têm o hábito de fazer compras nessa data, mas, neste ano, 53,8% deles citaram que seguirão esse plano.

Entre os que farão compras, as justificativas mais citadas são os descontos e promoções (58%), melhores nesta época do que em outros períodos do ano. Depois, aparecem menor preço (50%), possibilidade de negociação de preços e descontos (31,8%) e necessidade (13,5%). Quando perguntados sobre quantos produtos pretendem comprar na Black Friday de 2024, a média ficou em 1,9 item por pessoa. Os dados são de uma pesquisa do Sindilojas Porto Alegre.

Produtos mais procurados

Os produtos mais lembrados na preferência dos consumidores são os eletrodomésticos, que tradicionalmente lideram esse ranking. Em 2024, os dados da pesquisa mostram o seguinte quadro:

– Eletrodomésticos: 28,8%

– Eletrônicos (games, tablete e notebook) e eletroportáteis (barbeador elétrico, ferro de passar e mixer): 24,8%

– Roupas: 17,8%

– Calçados: 14%

– Móveis/estofados:12,3%

O gasto médio de compra neste ano deve ser de R$ 1.361, acima do valor médio de R$ 1.237 em 2023. Já o desconto médio esperado pelos clientes é de 30%.

Especificamente para esta Black Friday, os locais preferidos para a compra são o e-commerce (47,5%), lojas de rua (37,3%) e lojas de shopping (16,8%).

Em relação às formas de pagamento, as opções mais citadas na pesquisa são: cartão de crédito parcelado (54,8%), à vista no débito (17,5%) e à vista no Pix (16,5%). Pagamento via boleto ficou com apenas 0,5%.

“Agora que estamos próximos à Black Friday, esperamos um aumento no movimento do comércio, seja de rua, shopping e pela internet. Esses dados que o levantamento nos traz indicam uma boa data para os lojistas, com bom valor no tíquete médio”, avaliou o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva.

