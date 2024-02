Mundo Trabalhadores deixam prédio em chamas no Paraguai

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

Bombeiro é resgatado após ficar preso em prédio que pegou fogo em Cidade do Leste, no Paraguai. (Foto: William Brisida/RPC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Imagens feitas por trabalhadores mostram as chamas dentro do prédio em construção que pegou fogo nessa segunda-feira (12), em Cidade do Leste, no Paraguai, cidade conhecida pelo turismo de compra e que fica no limite com Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Vídeos registraram a ocorrência e foram gravados durante a evacuação do prédio que tem 25 andares.

Em uma das imagens, funcionários que trabalhavam no edifício descem as escadas com nariz e boca tapados com roupas. Eles usam a lanterna de um celular para enxergar o caminho totalmente coberto por fumaça densa.

Cerca de 26 horas após o início do incêndio, o coordenador do Corpo de Bombeiros da cidade disse nesta terça-feira (13) que, por enquanto, é impossível controlar as chamas.

O edifício fica perto da área comercial de Cidade do Leste, que devido ao feriado de Carnaval no Brasil, está cheia de turistas. A fumaça pode ser vista de diversos pontos de Foz do Iguaçu.

Ruas próximas ao prédio permanecem bloqueadas nesta terça-feira para garantir a segurança de quem passa pela região e também evitar intoxicação pela fumaça.

Conforme os bombeiros, um possível curto-circuito na fiação pode ter causado as chamas.

Para o trabalho de combate ao fogo, os bombeiros do Paraguai, que são voluntários, têm pedido auxílio à população pelas redes sociais, solicitando doces para auxiliar na energia dos agentes, água e colírio.

Início das chamas

As chamas, segundo os bombeiros, iniciaram por volta das 11h da segunda-feira (12) no 11º andar do edifício.

O prédio, ainda em construção, era usado como um depósito equipamentos eletrônicos, materiais altamente inflamáveis e que provocam fumaça tóxica.

Desta forma, o fogo rapidamente se alastrou por um vão que há entre os andares, segundo a corporação.

“São materiais que eles iriam utilizar para terminar a obra, seriam cabos, alguns eletrônicos plásticos e algumas coisas que não conduzem muito calor, mas que estão empilhadas. […] Quando estão confinados são tóxicos, graças a Deus tem vento bastante forte”, afirmou um dos bombeiros.

De acordo com os bombeiros, todos os funcionários que trabalhavam no local conseguiram sair quando as chamas começaram.

Um trabalhador precisou ser resgatado do 25º andar porque estava com dificuldade para respirar.

Cerca de 100 bombeiros de quatro cidades do Paraguai ajudam no combate às chamas. Durante o trabalho, na tarde de segunda, um bombeiro ficou preso no 22º andar e precisou ser resgatado.

A empresa responsável pelo prédio afirmou que não sabia quantos funcionários estavam no local no momento do incêndio.

A empresa disse ainda que o prédio está em fase de acabamento e que ainda não sabem o que causou fogo e que aguardam mais detalhes para se manifestar sobre o caso.

