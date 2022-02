Rio Grande do Sul Inaugurada nova Delegacia de Polícia em Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2022

Prédio está localizado na avenida Rudá, próximo à Estação Rodoviária. (Foto: Jorge Felipe/Polícia Civil)

Nesta sexta-feira (11), a Polícia Civil inaugurou a nova sede da Delegacia de Capão da Canoa, no Litoral Norte do Estado. A unidade está instalada na avenida Rudá nº 771 (próximo à Estação Rodoviária), em um prédio de quatro andares e recém-reformado, que já pertenceu ao Judiciário e foi cedido ao governo gaúcho em julho do ano passado.

De acordo com a corporação, as novas instalações proporcionam maior agilidade no atendimento às demandas da DP, inclusive no que se refere ao acesso da população aos serviços, até pelo fato de sua localização ser em uma área central. A cidade é uma das mais movimentadas da região, sobretudo no período de veraneio.

Detalhes

O novo endereço abriga plantão, cartório e Sala das Margaridas no primeiro pavimento. Já no segundo piso está o auditório, tendo no andar acima a secretaria, cartório e gabinete. Já no quarto e último estão o Programa Mediar, Cartório do Idoso, Cartório Amigo dos Animais e Setor de Investigação.

Conta, ainda, com elevador, climatização e estacionamento para 13 veículos (uma das vagas se destina a pessoas com deficiência), além de uma área específica para carceragem especificamente criada para abrigar o órgão.

Outra novidade é que, já em seu primeiro dia de funcionamento, o edifício abriga a sede da 23ª Delegacia de Polícia do Interior (DPRI), até então localizada em Osório, também no Litoral Norte.

(Marcello Campos)

