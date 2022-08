Mundo Incêndios florestais se espalham e peixes morrem em meio a seca na Europa

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A seca está causando uma enorme perda de produtos agrícolas e outros alimentos na Europa. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em continuação à intensa onda de calor e seca que atinge a Europa durante este verão do Hemisfério Norte, bombeiros lutavam nessa quinta-feira (11), para conter um enorme incêndio na França que varreu uma grande faixa de floresta de pinheiros, enquanto outros países voltam a ficar em alerta para incêndios florestais conforme novos alertas de calor extremo são emitidos. Já na Alemanha e na Polônia, peixes apareceram mortos em um rio que flui e cidades correm para salvar os animais de outros rios com níveis baixos de água.

A seca está causando uma enorme perda de produtos agrícolas e outros alimentos na Europa, em um momento em que a escassez de suprimentos e a guerra da Rússia contra a Ucrânia causam um aumento na inflação.

Na França, que está enfrentando sua pior seca já registrada, as chamas assolaram as florestas de pinheiros durante a noite, iluminando o céu com uma intensa luz laranja na região de Gironda, que já foi devastada pelas chamas no mês passado, e na vizinha Landes. Mais de 68 km² foram queimados desde a última terça (9). Os incêndios florestais franceses já forçaram a retirada de cerca de 10 mil pessoas e destruíram pelo menos 16 casas.

A França está enfrentando nesta semana a sua quarta onda de calor do ano, enquanto enfrenta o que o governo descreve como a pior seca já registrada no país. As temperaturas devem chegar a 40ºC nessa quinta.

A televisão estatal espanhola mostrou dezenas de caminhões indo para a França tendo que dar meia-volta e permanecer na Espanha porque os incêndios florestais forçaram as autoridades a fechar algumas passagens de fronteira. A TVE informou que os caminhoneiros, muitos carregando mercadorias perecíveis, estavam procurando maneiras de atravessar a fronteira porque as áreas de estacionamento ao redor da passagem de Irun estavam cheias.

Um parque nacional na serra mais alta de Portugal, a Serra da Estrela, também estava sendo devastado por um incêndio há quase uma semana. Cerca de 1.500 bombeiros, 476 veículos e 12 aeronaves foram mobilizados para combatê-lo, mas o fogo impulsionado pelo vento tornava muito difícil alcançar o local, com picos inacessíveis de quase 2 mil metros de altura e barrancos profundos. O fogo já queimou 10 mil hectares de floresta.

No Reino Unido, onde as temperaturas atingiram um recorde de 40,3ºC em julho, o escritório meteorológico emitiu um novo alerta para “calor extremo” de quinta a domingo, com temperaturas previstas para chegar a 36ºC. Este foi um dos verões mais secos já registrados no sul do Reino Unido, e o serviço meteorológico disse que há um “risco excepcional” de incêndios florestais nos próximos dias.

O Corpo de Bombeiros de Londres disse que sua sala de controle lidou com 340 incêndios de grama, lixo e áreas abertas durante a primeira semana de agosto, oito vezes o número do ano passado. O comissário assistente Jonathan Smith disse que “a grama em Londres está seca e a menor das faíscas pode iniciar um incêndio que pode causar devastação”.

Peixes mortos

Ao longo do Rio Oder, que flui da República Checa até o mar Báltico, voluntários coletaram peixes mortos que chegaram à costa na Polônia e na Alemanha. Piotr Nieznanski, diretor de política de conservação do WWF Polônia, disse que aparentemente um produto químico tóxico foi lançado na água por uma indústria e os baixos níveis de água causados pela seca tornaram as condições muito mais perigosas para os peixes.

“Um evento trágico está acontecendo ao longo do Rio Oder, um rio internacional, e não há informações transparentes sobre o que está acontecendo”, disse ele, pedindo às autoridades governamentais que investiguem. As pessoas que vivem ao longo do rio foram avisadas para não nadar na água ou mesmo tocá-la.

O órgão estatal de gestão de água da Polônia disse que a seca e as altas temperaturas podem causar até mesmo pequenas quantidades de poluição para levar a um desastre ecológico, mas não identificou a fonte da poluição.

No norte da Sérvia, o leito seco do reservatório de Conopljankso está agora repleto de peixes mortos que não conseguiram sobreviver à seca.

O nível da água ao longo do Rio Reno, na Alemanha, corria o risco de ficar tão baixo que poderia se tornar difícil transportar mercadorias – incluindo itens energéticos críticos, como carvão e gasolina.

Na Suíça, a seca e as altas temperaturas colocaram em risco as populações de peixes e as autoridades começaram a retirá-los de alguns riachos que estavam secando.

Em Hausen, no cantão de Zurique, as autoridades capturaram centenas de peixes, muitos deles trutas, nos riachos Heischerbach, Juchbach e Muehlebach quase secos esta semana, anestesiando-os com choques elétricos e colocando-os imediatamente em um tanque de água enriquecido com oxigênio, informou a mídia local. Mais tarde, os peixes foram levados para riachos que ainda possuem água suficiente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo