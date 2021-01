O tempo médio de concessão de benefícios no País era de 66 dias em dezembro. Atualmente, por lei, os pedidos devem ser analisados em um prazo de até 45 dias. O INSS conseguiu cumprir o que determina a lei entre junho e setembro, mas a partir de outubro o tempo de espera voltou a subir.

De acordo com o último Boletim Estatístico da Previdência Social, os Estados com maior tempo de espera para concessão de benefícios no fim do ano passado eram o Acre, o Amapá e o Tocantins. No caso do Acre, o tempo de espera era de 97 dias, mais do que o dobro do estabelecido em lei.

O Estado com o menor tempo médio de espera era Mato Grosso do Sul: 51 dias. No Rio Grande do Sul, o tempo médio estava em 61 dias no fim de 2020.