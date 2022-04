Tecnologia Instagram lança conjunto de melhorias para as mensagens diretas

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

O pacote de novidade deve proporcionar mais formas de interação nas mensagens privativas. (Foto: Reprodução)

O Instagram lançou nesta quinta-feira (31) um conjunto de recursos para mensagens diretas, com o objetivo de tornar a caixa de entrada aprimorada. Desde o fim do ano passado a rede social traz mudanças no sistema de direct messages (DMs) para oferecer uma experiência mais completa e próxima ao Messenger.

Na nova atualização foram incluídas a capacidade de compartilhar músicas, enviar mensagens silenciosas (sem notificação), ver quem está online para conversar e responder pessoas enquanto navega pelo feed.

Muitas das adições de hoje são derivadas do Threads, um aplicativo de mensagens complementar descontinuado em dezembro de 2021. Na época, os desenvolvedores explicaram que levariam os recursos exclusivos para o aplicativo principal do Instagram em algum momento.

Esse pacote de novidade deve proporcionar mais formas de interação nas mensagens privativas, sem que as pessoas precisem recorrer a softwares externos como o WhatsApp.

Músicas nas DMs

Após uma integração com o Apple Music, Amazon Music e Spotify (em breve), a rede social permitirá que cada pessoa compartilhe uma prévia de 30 segundos de canções nos bate-papos. O recurso deve funcionar de forma similar aos Stories e Reels, em que pode-se pesquisar pelas faixas e cortar um trecho para inserir no conteúdo.

Resposta em qualquer lugar

Antes, era preciso estar na janela de bate-papo do destinatário, na sua caixa de entrada, para enviar uma mensagem de áudio ou texto. Com a renovação, isso deixa de ser uma regra. Será possível ver e responder as DMs enquanto navega pelo feed, sem interromper a visualização de posts.

Compartilhamento mais rápido

Nunca foi tão fácil enviar posts para seus amigos mais próximos. Basta tocar e segurar o botão de compartilhamento para enviar o post desejado para os quatro contatos mais frequentes da sua lista. Ainda será possível usar o recurso tradicional de selecionar quem receberá o conteúdo, portanto se trata apenas de um atalho.

Status visível

Na parte superior do app, você poderá ver quem está livre naquele momento para conversar. O visual lembra bastante o Messenger e remete aos antigos mensageiros de bate-papo, nos quais se esperava a pessoa ficar online para iniciar o bate-papo. É possível também marcar para não aparecer por ali, caso a pessoa queira se manter escondida.

Mensagens silenciosas

Nem sempre você quer notificar o destinatário de uma mensagem porque a pessoa pode estar dormindo, fora do horário de trabalho ou ocupada naquela hora —e o aviso poderia distrai-la. Com este recurso, é possível mandar mensagens para a caixa de entrada sem que o celular vibre ou faça sons. É só adicionar o comando @silencioso para enviar conteúdos discretos.

Novo tema de chat

Para dar mais personalidade às conversas, um tema de bate-papo foi projetado para tornar as conversas mais personalizadas. No tema Lo-fi, o usuário terá uma cena de paisagem urbana com gatos estilizados.

Enquetes

Antes exclusivo dos Stories, as enquetes podem ser usadas como um adesivo para perguntar aos integrantes de um grupo o que acham sobre determinado assunto. Será possível saber qual o melhor dia para comemorar seu aniversário ou se as pessoas gostam de bolo de chocolate.

