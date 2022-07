Tecnologia Instagram vai mostrar quem visualizou o seu perfil? Não é bem assim

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2022

Aba "Atividade" do aplicativo mostraria quantas pessoas visitaram sua conta e quem são elas. (Foto: Reprodução)

O Instagram pode começar a mostrar quem visitou o seu perfil. É o que afirma um rumor que circulou na Internet na última quarta-feira (29). O boato surgiu a partir de uma captura de tela publicada por um usuário no Twitter : na imagem, a aba “Atividade”, que reúne informações como curtidas em fotos e solicitações de amizade, mostra também a quantidade de pessoas que visitaram o perfil – e quem elas são. O tuíte chegou a receber mais de 28,7 mil likes e sido compartilhado mais de 6,8 mil vezes.

Dados do Google Trends, plataforma que monitora pesquisas em tempo real, mostram que as buscas pelo termo “Instagram mostra quem visitou seu perfil” registraram aumento repentino nas últimas quatro horas. O comportamento indica que os usuários estavam recorrendo ao buscador para confirmar a veracidade da informação.

A imagem que deu origem ao rumor foi publicada no perfil “g0ulaarte”. Trata-se de uma suposta captura de tela da aba “Atividade” do aplicativo do Instagram. Na imagem, é possível ver a mensagem “X, X e 73 outros visitaram o seu perfil” logo acima das notificações de likes, com identificação dos usuários assinalados com X. O recado está em inglês, e os nomes dos supostos visitantes foram borrados.

O post repercutiu em poucas horas e causou furor entre os usuários do Twitter. Nas respostas à publicação original, muitos indagaram se o print é falso ou se o recurso em questão realmente está em desenvolvimento. A maior parte das pessoas reagiu com espanto diante da possibilidade de o Instagram mostrar os visitantes do perfil e “dedurar” o stalking. “Espero que seja mentira. Stalkeei minha ex ontem. Onde fica minha dignidade?”, comentou um usuário.

É possível saber quem visitou meu perfil no Instagram?

Vale ressaltar que, até o momento, o Instagram permite apenas que donos de contas comerciais visualizem a quantidade de visitantes do perfil. O recurso está disponível na seção “Instagram Insights”, mas não revela a identidade das pessoas que acessaram a conta.

Há alguns sites que prometem dedurar a identidade dos stalkers, como o Stalkci. A maioria das páginas, entretanto, não é reconhecida pelo Instagram, o que faz delas um risco para a segurança e privacidade dos usuários que fornecem dados como login e senha em nome da curiosidade.

