Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Camisa 10 colorado tem contrato até o final deste ano Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

A renovação de D’Alessandro ainda é um futuro em aberto, mas a direção do Inter mostra confiança na permanência do camisa 10, que já declarou que pode se aposentar em breve. O contrato do meia com o colorado vai até o final desta temporada, o clube aguarda pela tomada de decisão do atleta.

Em coletiva recente, D’Ale relatou que a situação de pandemia e a parada das competições provocaram reflexões. “Não que eu cheguei a pensar, mas nos dois primeiros meses que a gente ficou em casa, muitas vezes à noite aparece aquela coisa de quando vamos voltar a treinar normal, quando vamos voltar a jogar. Aquele pensamento de quando vou parar, se vai ser no final do ano, se vai ser do jeito que eu quero, do jeito que imagino. Se vai ser o vírus que vai diminuir esse tempo. Às vezes a gente fica abatido, e eu fiquei, em casa. Muitas vezes apareceu de repente uma lágrima, porque a gente não sabe o que vai acontecer. É meu último ano. Sinceramente, não sei o que vai acontecer”, declarou.

Enquanto aguarda pela definição, o clube, por sua vez, crê na permanência e não vê a possibilidade de D’Alessandro “alçar novos voos”, de acordo com informações da Rádio Grenal. O meia já revelou que teve conversas com os dirigentes e sabe a posição do clube quanto à sua situação. Mas manteve cautela ao revelar sua posição e disse que irá avaliar o cenário com calma, “sem apressar o tempo”.

