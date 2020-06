Inter Inter decide por não recorrer contra a punição e de Moisés ficará de fora da fase de grupos da Libertadores

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Lateral-esquerdo foi suspenso por quatro jogos Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Inter não irá recorrer da pena imposta pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol sobre a expulsão de Moisés, no clássico Grenal 424, ainda pela fase de grupos. Um dos atletas expulsos na partida na Arena, o lateral-esquerdo foi punido com quatros jogos de suspensão.

A informação foi confirmada pelo presidente Marcelo Medeiros durante a live com o comunicador da Rádio Grenal Carlos Lacerda. Com a punição, o jogador ficará de fora das partidas recentes por esta fase da competição, retornando, em caso de classificação do colorado, nas oitavas de final.

Além de Moisés, outros três jogadores sofreram punições por conta dos episódios no primeiro Grenal da América. Victor Cuesta e Praxedes receberam um jogo de suspensão e multa de mil e quinhentos dólares (R$ 8,3 mil), cada um. Edenilson levou três jogos de gancho e multa de três mil dólares (R$ 16,7 mil).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

