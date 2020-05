Inter Inter divulga nota oficial após demitir mais de 40 funcionários

Os efeitos da paralisação do futebol em razão da pandemia do coronavírus afetaram ainda mais o Inter. Para minimizar os gastos na ordem de 30% em cada setor, como planejado pelo presidente Marcelo Medeiros, o clube realizou 44 demissões nas mais diversas áreas. O número de demissões deve aumentar com novos comunicados nos próximos dias. A única área sem cortes na atual medida é o departamento de futebol, que não teve nenhum colaborador demitido nas últimas horas.

Recentemente, os jogadores entraram em acordo sobre pagamento de direitos de imagem. Ainda assim, é esperada queda de R$ 100 milhões nas receitas. Enquanto tenta equilibrar o caixa, o futebol segue rotina de exercícios, já que o elenco colorado retomou os treinamentos no início desta semana.

Leia abaixo a nota oficial divulgada pelo clube:

A paralisação dos jogos e campeonatos causou um forte impacto no futebol. A crise financeira que se alastrou em várias atividades econômicas também bateu em todos os clubes. Não é diferente com o Sport Club Internacional. Caso se concretize um cenário de 90 a 120 dias de paralisação, a estimativa de perda de receita gira em torno de R$ 100 milhões. A possível rescisão do contrato de parceria para transmissão do Brasileirão, por exemplo, significará perda de cerca de R$ 25 milhões.

Desde o início da pandemia, o Conselho de Gestão do Internacional tem buscado soluções para esse enorme desafio. O objetivo sempre foi e será preservar a saúde das pessoas e garantir a sustentabilidade do clube para o futuro. A partir de estudos e simulações de fluxo de caixa, definiu-se uma meta de redução de 30% no orçamento de todos os departamentos.

Nesse sentido, foram empreendidas diversas rodadas de negociação com fornecedores e instituições financeiras, além de um permanente acompanhamento jurídico das medidas de apoio implementadas pelo poder público. Todos os novos investimentos, contratações de serviços e compras que não estejam estritamente relacionados ao funcionamento do clube foram, até segunda ordem, completamente suspensos.

Com transparência e seriedade, o clube também tem dialogado com seu quadro funcional para buscar uma adequação a essa nova realidade econômica advinda da pandemia. Em comum acordo com o grupo de jogadores, o Internacional realizou repactuações significativas para o período de interrupção das atividades – e que, por questões contratuais de confidencialidade, não podem ser detalhadas.

Após o retorno do período de férias concedido até 30 de abril, novas medidas foram tomadas. Funcionários que possuem os menores salários manterão a integralidade de seus pagamentos. Para os demais que tiverem a carga horária diminuída, serão descontados 25% dos vencimentos. Além da suspensão ou corte de contratos de terceiros, o clube, infelizmente, precisou reduzir em cerca de 8% seus postos de trabalho.

Todas as decisões tomadas refletem o período de exceção que vivemos. O momento é de grandes dificuldades e privações – mas, com a união dos colorados e coloradas, voltaremos mais fortes e unidos.

