Inter Inter prepara redução no quadro de funcionários

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Redução no quadro funcional pode atingir até 30% Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

Em meio ao período classificado como o pior da história quanto às finanças, o Inter deve adotar novas medidas diante da crise da Covid-19. A próxima será pela redução do quadro de funcionários. Alguns colaboradores inclusive já foram convocados para ir até o setor de Recursos Humanos, entre eles o ex-zagueiro Índio, que atua no clube. A informação é do comunicador da Rádio Grenal Carlos Lacerda.

Conforme as informações apuradas a redução do quadro funcional pode chegar até 30%. A medida segue a porcentagem estabelecida no corte de gastos em todas as áreas, anunciadas nas medidas para a redução dos impactos financeiros no momento em que não há futebol.

Ainda não há um posição oficial do clube, mas pode haver demissões, bem como, a suspensão de contratos ou redução da jornada de trabalho, previstas na Medida Provisória 936/2020, emitida pelo Governo Federal para o enfrentamento do momento de calamidade pública.

Pelas redes sociais, o ex-zagueiro Índio, campeão do mundo pelo colorado, e que está atuando nos eventos consulares do clube, confirmou que foi convocado para uma reunião.

Alguns d vcs estão me chamando e perguntando. Amanhã m manifesto d forma oficial. Obrigado pelo carinho.. https://t.co/T6PG919TYX — Índiooficial03 (@indiooficial03) May 6, 2020

Com a paralisação do futebol, o Inter estima uma de perda de receita na casa dos R$ 100 milhões.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter