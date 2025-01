Inter Após duas derrotas, Inter é eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

Após perder nas duas primeiras rodadas, o Colorado dependia de resultado paralelo para se manter vivo na competição. Foto: Rafaela Frison/SC Internacional Após perder nas duas primeiras rodadas, o Colorado dependia de resultado paralelo para se manter vivo na competição. (Foto: Rafaela Frison/SC Internacional) Foto: Rafaela Frison/SC Internacional

O Inter está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Junior. Nesta terça-feira (7), o Colorado perdeu para o Barra, de Santa Catarina por 1 a 0. Após perder nas duas primeiras rodadas, o Colorado dependia de resultado paralelo para se manter vivo na competição – o que não aconteceu. Pentacampeão e um dos times mais tradicionais da competição, o Celeiro de Ases foi superado na estreia para o América, do Sergipe também por 1 a 0.

O Inter começou perdendo com apenas 9 minutos de jogo, gol de Lucas Vargas. O atacante do Barra garantiu que sua equipe fosse para o intervalo à frente no placar. No segundo tempo, aos 16 minutos, Lucas impediu o goleiro colorado de sair com a bola, o que resultou em seu segundo cartão amarelo e na expulsão, deixando o Barra com um jogador a menos e permitindo ao Inter pressionar no ataque.

Apesar da tentativa constante, o time gaúcho não conseguiu somar nem um ponto. Para piorar, o Inter viu o Barra acertar a trave nos minutos finais, evitando o que poderia ser um resultado ainda mais doloroso para o Colorado.

Para se manter vivo na competição, o Colorado precisava que o América vencesse o Flamengo, de São Paulo. Mas isso não ocorreu. Os donos da casa levaram a melhor garantindo a classificação antecipada. Com isso, o Internacional apenas cumprirá tabela na próxima rodada. O Colorado entra em campo nesta sexta-feira (10), às 11h, contra o Flamengo de Guarulhos (SP).

Nas redes sociais, os torcedores não aprovaram a participação do Inter na Copinha. Campeão em 2020, o Colorado teve uma das suas piores campanhas na história da competição.

2025-01-07