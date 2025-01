Futebol Vini Jr. é suspenso por dois jogos após expulsão contra o Valencia no Campeonato Espanhol

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

Vini Jr cumprirá os dois jogos de suspensão contra o Las Palmas, no dia 19 de janeiro, e o Valladolid, no dia 25.

O atacante Vinicius Junior foi punido com dois jogos de suspensão pela confusão com o goleiro Dimitrievski na partida do fim de semana contra o Valencia, por La Liga 2024/25. Essa foi a punição estabelecida pelo Comitê de Competições da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF). Vini Jr cumprirá os dois jogos de suspensão contra o Las Palmas, no dia 19 de janeiro, e o Valladolid, no dia 25.

“Duas partidas de suspensão por se portar de maneira violenta fora de jogo, sem estar disputando a bola ou com o jogo parado, com multa na quantia de 700 euros ao clube e de 600 euros ao infrator”, escreveu a liga na decisão.

O lance aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo, quando o Real perdia por 1 a 0. Vini Jr e Dimitrievski se desentenderam dentro da área do Valencia. O arqueiro da Macedônia do Norte encostou no brasileiro e o provocou antes de cobrar um tiro de meta, e Vinicius, que estava ajoelhado no gramado, se levantou e deu um empurrão no pescoço do atleta adversário, que se atirou ao chão. O árbitro foi avisado pelo auxiliar no VAR Muñiz Ruiz sobre a confusão entre os dois jogadores. Soto Grado resolveu punir o goleiro com o cartão amarelo e expulsar o brasileiro.

Dimitrievski, que já tinha um outro cartão amarelo, se aproximou de Vinicius e reclamou que ele teria cavado um pênalti. Além disso, tocou as costas do brasileiro e, aparentemente, o seu cabelo também. O atacante respondeu com um empurrão que acertou o rosto do goleiro do Valencia.

Com isso, ele poderá participar sem problemas da Supercopa da Espanha. O Real Madrid enfrenta nas semifinais o Mallorca, nesta quinta-feira (9). Com base no relatório do árbitro Cesar Soto Grado, que apitou Valencia x Real Madrid e não classificou a ação de Vinicius contra o goleiro Dimitrievski como “agressão”, o Comitê de Competições da RFEF estabeleceu uma sanção menor do que a inicialmente cogitada para o brasileiro, que poderia bater até 12 jogos.

O episódio foi considerado como “violência esportiva”, enquadrado no artigo 130 do Código Disciplinar da federação espanhola de futebol. De qualquer forma, segundo o jornal “Marca”, o Real Madrid vai recorrer da punição imposta a Vinicius Junior, porque teria sido desconsiderada a provocação do goleiro Dimitrievski ao atacante.

O brasileiro sofreu várias provocações por parte da torcida do Valencia no estádio Mestalla, com cartazes e cânticos. Não custa lembrar que ele foi alvo de racismo na partida entre essas duas equipes em maio de 2023 – o jogo foi interrompido pela arbitragem.

Vini Jr. é suspenso por dois jogos após expulsão contra o Valencia no Campeonato Espanhol

