Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

Resta agora ao Colorado apenas o Campeonato Brasileiro neste ano. Foto: Rosario Central/Divulgação Resta agora ao Colorado apenas o Campeonato Brasileiro neste ano. (Foto: Divulgação/ Rosario Central) Foto: Rosario Central/Divulgação

Em jogo de volta no estádio Beira-Rio pela repescagem na Copa Sul-Americana, o Inter empatou na noite dessa terça-feira (23) com o Rosario Central (Argentina) em 1 a 1 e está fora da competição. Derrotado por 1 a 0 no primeiro duelo, o Colorado precisava de vitória por um gol de diferença para ao menos levar aos pênaltis a decisão de vaga nas oitavas de final. Resta agora ao time comandado por Roger Machado apenas o Campeonato Brasileiro.

Augustín Sandéz marcou o gol dos argentinos no Beira-Rio e Alan Patrick descontou para o clube gaúcho. Essa foi a terceira frustração do Inter na temporada: o time foi eliminado na semifinal do Campeonato Gaúcho pelo Juventude, caiu na terceira fase da Copa do Brasil (mais uma vez contra o time da Serra) e agora dá adeus ao torneio continental.

O próximo compromisso no Brasileirão é às 20h de sábado (27), fora de casa, contra o Bahia. Uma bom resultado é fundamental para melhorar a posição da equipe, atualmente em 13º lugar (19 pontos), com quatro jogos em atraso – devido às enchentes de maio no Rio Grande do Sul – e sem vencer na competição há cinco confrontos.

O jogo

Mesmo precisando do triunfo para espantar a sequência negativa de oito partidas sem vencer e se classificar para as oitavas da Sula, o Inter não soube impor sua proposta e foi inferior na primeira etapa. Embora com uma porcentagem muito maior de posse de bola (72% x 28%), o time comandado por Roger Machado não foi efetivo no último terço do campo e sequer criou oportunidades de perigo para penetrar na defesa adversária.

A única chance que fez o torcedor colorado levantar do sofá e lamentar a chance perdida foi aos 9 minutos. Borré recebeu forte passe de Wesley e emendou uma bonita bicicleta, que passou por cima da baliza de Broun.

Dez minutos depois, a bola sobrou após bate rebate na área para o lateral-esquerdo Sández finalizar e abrir o placar para o Rosario Central: 1 a 0 e vantagem ampliada para os visitantes.

O tento deixou o Inter abalado e pilhado no jogo, visto que o conjunto precisava de dois gols para levar a decisão às penalidades máximas. Sentindo falta do talento de Alan Patrick, que foi anulado pela boa marcação adversária, o conjunto utilizou as ligações diretas, que foram ineficientes devido à boa postura defensiva dos argentinos.

Após o intervalo, o Colorado voltou mais ativo e chegou ao gol de empate com apenas 3 minutos. Wesley recebeu pela ponta esquerda e cruzou com perfeição na cabeça de Enner Valencia. O atacante testou firme e Broun defendeu, mas cedeu o rebote para Alan Patrick, que empurrou para o fundo da rede e empatou o placar. A equipe gaúcha ainda criou outras chances de gol até os minutos finais e, já nos acréscimos, reclamou de um suposto pênalti não marcado no atacante Borré.

Ficha técnica

– Inter: Rochet; Bustos, Mercado, Robert Renan e Renê (Bernabéi); Rômulo (Bruno Gomes), Bruno Henrique (Gabriel Carvalho) e Alan Patrick (Alario); Wesley (Gustavo Prado), Borré e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

– Rosario Central: Broun; Coronel, Mallo, Quintana e Sández; Ibarra (Ortiz), Mauricio Martínez e Jonatan Gómez (Alan Rodríguez); Copetti (Módica), Marco Rubén (Malcorra) e Campaz (Giaccone). Técnico: Miguel Ángel Russo.

– Arbitragem: trio uruguaio formado pelo juiz Gustavo Tejera e os auxiliares Nicolas Taran e Andrés Nievas). No VAR, o equatoriano Carlos Orbe.

